Ray-Ban Meta Glasses: Neue Designs und erweiterte Funktionen

Die von Meta in Kooperation mit Ray-Ban entwickelten Kamerabrillen erhalten zum Start in die Frühjahrssaison ein Update in gleich mehreren Bereichen. Neben neuen Farbvarianten der Skyler-Modelle – darunter ein Modell in grauer Ausführung mit selbsttönenden Gläsern – erweitert Meta den Funktionsumfang der integrierten Software. Die Brillen sollen damit sowohl im Alltag als auch auf Reisen nützlicher werden.

Nach Angaben des Facebook-Mutterkonzerns werde die zuvor nur eingeschränkt verfügbare Übersetzungsfunktion nun international ausgerollt. Nutzer könnten damit gesprochene Inhalte in vier Sprachen – Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch – in Echtzeit übersetzen lassen. Dabei würden Übersetzungen entweder direkt über die Lautsprecher der Brille ausgegeben oder auf dem iPhone als Text angezeigt. Auch im Flugmodus sei die Nutzung möglich, sofern die benötigten Sprachpakete zuvor heruntergeladen wurden.

Sprachfunktionen und KI

Zusätzlich zur Unterstützung von Messenger-Diensten wie WhatsApp und Instagram sowie regulären SMS sollen die Brillen künftig auch über neue Sprachfunktionen verfügen. Das Gerät lasse sich durch Sprachbefehle bedienen, um Text- oder Sprachnachrichten zu senden, Musik abzuspielen oder Anrufe zu tätigen. Der Zugriff auf Streamingdienste wie Spotify, Apple Music oder Amazon Music werde derzeit ausgeweitet, funktioniert zunächst nur bei englischer Spracheinstellung.

Meta kündigt außerdem eine Weiterentwicklung des integrierten KI-Assistenten an. In ausgewählten Märkten, darunter die USA und Kanada, werde es bald möglich sein, eine dauerhaft aktive Konversationsfunktion zu nutzen. Dabei solle der Assistent nicht nur gesprochene Anfragen verstehen, sondern auch visuelle Informationen aus dem Sichtfeld der Brille einbeziehen können – etwa um beim Kochen Zutatenvorschläge zu machen oder passende Getränke zu empfehlen. Diese Funktion sei zunächst regional begrenzt, soll perspektivisch aber auf weitere Länder ausgeweitet werden. Darüber hinaus werde der KI-Assistent in weiteren Ländern der Europäischen Union freigeschaltet.

Metas AI-Glasses werden zu Preisen ab 329 Euro angeboten.