AirShow weiterhin kostenlos: Podcast-Leichtgewicht aktualisiert

Nach mehreren Monaten der Auszeit wurde AirShow jetzt in der neuen Version 1.3.1 zum Download bereitgestellt, erinnert damit an seine Verfügbarkeit und unterstreicht: Die App der Feedbin-Macher wird aktiv weiterentwickelt.

Doch es gibt auch Anwender, den die aufgezählten Apps all schon zu viele Funktionen mitbringen. Diese werfen einen Blick auf den Gratis-Download AirShow , dessen Funktionsumfang auf das Wesentliche reduziert ist. Der minimalistische Player lässt die Suche in einem Podcast-Verzeichnis zu, kann hier gefundene Shows abonnieren und diese anschließend wiedergeben. Nicht mehr, nicht weniger.

Noch etwas umfangreicher aufgestellt sind hier die Profi-Podcast-Player Castro , Overcast , Pocket Casts , die alle Sprachverbesserungen und guter Verwaltung von Inhalten und Wiedergabelisten und regelmäßige Aktualisierungen mitbringen – wobei Castro hier in letzter Zeit leider etwas nachgelassen hat und nun schon seit mehreren Jahren auf die Arbeiten an einer iPad-Anwendung verweist, von der noch immer nichts zu sehen ist.

Wer mit dem Thema grundsätzlich nicht viel am Hut hat und erste Podcast-Berührungen auf seiner präferierten Musik-Streaming-Plattform macht, der wird diese wahrscheinlich auch zum Hören der Audio-Shows nutzen und Podcasts schlicht in Spotify, Amazon Music oder Deezer wiedergeben.

