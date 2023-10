AirPods vor Generalüberholung: Apples Pläne für die AirPods 4

Aktuell bietet Apple vier unterschiedliche Modelle seiner beliebten AirPods Ohr- und Kopfhörer an. Neben den AirPods der zweiten Generation für 149 Euro und den AirPods der dritten Generation für 199 Euro werden seit rund 13 Monaten die AirPods Pro in der zweiten Generation für 279 Euro angeboten. Hinzukommt der Over-Ear-Kopfhörer AirPods Max, dessen offizieller Preis nach wie vor bei 579 Euro liegt.

Vollständige Überarbeitung bis 2025

Ein umsatzstarkes Portfolio, das Apple in den kommenden Monaten vollständig überarbeiten will. Nach derzeit noch unbestätigten Angaben, die eine mit Apples Produktplänen vertraute Person gegenüber dem Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg gemacht hat, soll das Einsteigermodell der AirPods im kommenden Jahr in einer komplett neuen Version erscheinen. Die nächste Generation der AirPods Pro soll 2025 auf dem Markt kommen.

Statt erneut auf exklusive Softwarefunktionen zu setzen, plant das Unternehmen diesmal offenbar eine vollständige Überarbeitung und wird sowohl die Ohrhörer selbst neu gestalten als auch die zugehörigen Gehäuse. Zudem soll die Audioqualität merklich verbessert werden. Ebenfalls 2024 auf dem Programm steht ein neues Modell der AirPods Max, das bislang noch keine einzige Hardware-Aktualisierung erfahren hat.

Neue AirPods Max 2024

Die Apple AirPods besitzen unter den drahtlosen Ohrhörern einen Marktanteil von rund einem Drittel und gehören zu den meistverkauften True-Wireless-Ohrhörern überhaupt.

Apple verbucht den mit den AirPods erzielten Umsatz intern in der Kategorie „Wearables, Home & Zubehör“, die einen Jahresumsatz von über 40 Milliarden US-Dollar erzielt.

Preisempfehlungen und Straßenpreise

Während Apple die unterschiedlichen Modelle der AirPods grundsätzlich zu den eigenen Listenpreisen anbietet, liegen die Straßenpreise meist leicht darunter. Aktuell werden bei amazon.de folgende Preise aufgerufen: