AirPods Pro: Zum Tiefstpreis von 195 Euro erhältlich

Apple hat für die AirPods Pro mit iOS 14 nennenswerte Funktionserweiterungen eingeführt. So sind die Ohrhörer inzwischen in der Lage, sich stets automatisch mit dem aktiv genutzten Gerät zu verbinden und unterstützen zudem die Wiedergabe von räumlichem Audio.

Apples komplett kabellose Ohrhörer mit aktiver Geräuschreduzierung sind im Herbst 2019 mit einer Preisempfehlung von 279 Euro in den Handel gekommen. Nach anfänglichen Lieferproblemen waren die Ohrhörer dann einfacher und in der Folge auch immer günstiger zu haben, mit dem Preis wird (von kurzfristigen und in sehr begrenzten Stückzahlen verfügbaren Einzel-Aktionen sehen wir mal ab) eine neue Tiefstmarke genommen.

