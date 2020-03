AirPods Pro: Neues Video, kurzfristig ab Lager lieferbar

«AirPods Pro bieten eine beispiellose Kontrolle. Aktive Geräuschunterdrückung für immersiven Klang. Transparenzmodus zur Interaktion mit der Welt um Sie herum.»

Die Kurzbeschreibung, die Apple dem heute veröffentlichten AirPods Pro-Video „Snap“ mit auf den Weg gegeben hat, zielt in die gleiche Richtung wie auch der 2-Minuten-Clip selbst: die Geräuschunterdrückung der neuesten Apple-Ohrhörer ist kein Beiwerk, sondern zentrales Feature.

Entsprechend prominent präsentiert sich der Umschalt-Vorgang zwischen den einzelnen Betriebsmodi der bei Amazon kurzfristig wieder ab Lager lieferbaren Ohrhörer.

Die AirPods Pro waren zuletzt ohne konkreten Liefertermin gelistet. Interessierte Nutzer sollten allerdings schnell ordern. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Lagerbestände abermals nicht sonderlich groß ausfallen.

Apple selbst scheint in Sachen AirPods Pro momentan weiterhin komplett ausverkauft. Eine aktuelle Abfrage im Online-Shop des Unternehmens zeigt den 26. März als voraussichtlichen Liefertermin an. Lediglich in den Apple-Ladengeschäften sind die Ohrhörer der Statusabfrage zufolge zur Abholung verfügbar.

Die „einfachen“ AirPods sind bei Amazon dort ebenfalls ab Lager und zudem etwas günstiger als bei Apple lieferbar. Mit Standard-Ladecase kosten sie 144 Euro und mit kabellosem Ladecase 169 Euro.