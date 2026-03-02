AirPods Pro 3 zum bisherigen Bestpreis erhältlich

Die AirPods Pro 3 sind bei Amazon aktuell zum bisherigen Bestpreis erhältlich. Die 200-Euro-Marke haben wir zwar noch nicht ganz geknackt, aber mit einem Verkaufspreis von 203,99 Euro liegen die Ohrhörer nun noch einmal deutlich unter dem bisher günstigsten Angebot. Im Januar konnte man die AirPods Pro für kurze Zeit für 213 Euro haben. Wer bei Apple kauft, muss dagegen weiterhin den vollen Preis von 249 Euro berappen.

In wenigen Tagen sind die AirPods Pro ein halbes Jahr auf dem Markt. Die Ohrhörer wurden im vergangenen September zusammen mit den iPhone-17-Modellen und dem iPhone Air im vergangenen September vorgestellt. Den größten Preisverfall hat seither das iPhone Air hingelegt. Auf Handelsplattformen wie eBay kommt man hier bei einzelnen Händlern bereits zu Preisen unter 850 Euro zum Zug. Wenn wir bei Apples offiziellen Vertriebspartnern bleiben, ist man beispielsweise bei Amazon ab 899 Euro dabei und kann somit bis zu 25 Prozent sparen.

Zurück zu den AirPods Pro: Apple hat die erste Version der In-Ears bereits 2019 vorgestellt. Auf die zweite Generation mussten wir dann vier Jahre warten, zwischendurch wurde lediglich das Ladecase auf USB-C und MagSafe-Support umgestellt. Bis zum Sprung auf die jetzt aktuelle dritte Generation hat es dann nur zwei Jahre gedauert.

Herzfrequenzmessung als zentrale Neuerung

Als wichtigste Neuerung der aktuellen Version ist die integrierte Herzfrequenzmessung zu betrachten. Die Messung erfolgt mithilfe zweier in die Hörer integrierter Infrarotsensoren, die den Blutfluss im Ohr überwachen und dabei 250 Mal pro Sekunde einen Messwert liefern.

Unabhängig davon handelt es sich bei den AirPods Pro generell um sehr gute In-Ear-Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, die gegen Schweiß und Wasser geschützt sind und somit besonders auch für die Verwendung beim Sport und unterwegs geeignet sind. Mit iOS 26.2 oder neuer lassen sich die Ohrhörer zudem mit Apples Live-Übersetzungsfunktion verwenden. Neben den AirPods Pro der zweiten und dritten Generation sind auch die AirPods 4 in der ANC-Version mit dieser Funktion kompatibel.