Apples In-Ears kratzen an der 200-Euro-Marke
AirPods Pro 3 zum bisherigen Bestpreis erhältlich
Die AirPods Pro 3 sind bei Amazon aktuell zum bisherigen Bestpreis erhältlich. Die 200-Euro-Marke haben wir zwar noch nicht ganz geknackt, aber mit einem Verkaufspreis von 203,99 Euro liegen die Ohrhörer nun noch einmal deutlich unter dem bisher günstigsten Angebot. Im Januar konnte man die AirPods Pro für kurze Zeit für 213 Euro haben. Wer bei Apple kauft, muss dagegen weiterhin den vollen Preis von 249 Euro berappen.
In wenigen Tagen sind die AirPods Pro ein halbes Jahr auf dem Markt. Die Ohrhörer wurden im vergangenen September zusammen mit den iPhone-17-Modellen und dem iPhone Air im vergangenen September vorgestellt. Den größten Preisverfall hat seither das iPhone Air hingelegt. Auf Handelsplattformen wie eBay kommt man hier bei einzelnen Händlern bereits zu Preisen unter 850 Euro zum Zug. Wenn wir bei Apples offiziellen Vertriebspartnern bleiben, ist man beispielsweise bei Amazon ab 899 Euro dabei und kann somit bis zu 25 Prozent sparen.
Zurück zu den AirPods Pro: Apple hat die erste Version der In-Ears bereits 2019 vorgestellt. Auf die zweite Generation mussten wir dann vier Jahre warten, zwischendurch wurde lediglich das Ladecase auf USB-C und MagSafe-Support umgestellt. Bis zum Sprung auf die jetzt aktuelle dritte Generation hat es dann nur zwei Jahre gedauert.
Herzfrequenzmessung als zentrale Neuerung
Als wichtigste Neuerung der aktuellen Version ist die integrierte Herzfrequenzmessung zu betrachten. Die Messung erfolgt mithilfe zweier in die Hörer integrierter Infrarotsensoren, die den Blutfluss im Ohr überwachen und dabei 250 Mal pro Sekunde einen Messwert liefern.
Unabhängig davon handelt es sich bei den AirPods Pro generell um sehr gute In-Ear-Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, die gegen Schweiß und Wasser geschützt sind und somit besonders auch für die Verwendung beim Sport und unterwegs geeignet sind. Mit iOS 26.2 oder neuer lassen sich die Ohrhörer zudem mit Apples Live-Übersetzungsfunktion verwenden. Neben den AirPods Pro der zweiten und dritten Generation sind auch die AirPods 4 in der ANC-Version mit dieser Funktion kompatibel.
Naja. Finde die angepriesenen Preisverfalle jetzt nicht soooo krass. Klingt mir jedenfalls zu reißerisch, wenn ein fast 1000,- € teures Gerät mal nen Fuffi runtergesetzt wird.
Beziehe mich dabei auf das iPhone Air.
Naja, im Grunde ist aber ein 1200€ teures iPhone nun insgesamt schon 350€ unter der UVP
Bitte was? Das Air ist aktuell durch die Bank mit 30-35% zu haben.
Die 512 GB Variante von 1450€ auf unter 1000€.
Das ist schon etwas mehr als ein Fuffi ;)
Wann sind die nächsten Prime Days?
Gestern zugeschlagen, da meine AirPods Pro 2 mit Lightning am Freitag den Geist aufgegeben haben. Wenn ich bedenke, dass ich sie über 3 Jahre lang nahezu täglich benutzt habe, bin ich mit dem Preis- und Leistungsverhältnis sehr zufrieden.
Ich hatte ganz verdrängt, dass es die Pro 2 zunächst mit Lightning und mit USB-C gab… danke für die gruselige Erinnerung :D
Gerne. Ist mir tatsächlich auch vor kurzem erst aufgefallen, da ich Sie ausschließlich per MagSafe geladen habe.
Die pro 2 mit Lightning habe ich bei Amazon am ersten Tag für 299 €* geholt (weil ich die 1er kaputt gemacht habe). Und nutze die seit September 22 fast jeden Tag. Langsam merke ich das nachlassen vom Akku. Aber funktionieren noch top. Bestes Produkt von Apple würde ich fast sagen. Jedenfalls in Sachen Peripherie.
* die sind seit dem in der UVP um 50€ runter?! Kann garnicht sein…..
Ebenso.
Und ja, man kann es kaum glauben.
Beim Amazon hätte ich ja schiss irgendwelche Fake Dinger zu bekommen und würde lieber bei Apple kaufen. Aber mein AirPod Pro 2 tuen es auch noch :-)
Völlig umbegründet. Und selbst wenn was schief läuft lässt sich alles easy zurücksenden
…so unbegründet ist das nicht! Ich hab über Amazon die AirPods Pro 2 mit USB-C bestellt.
Zuerst den rechten Ohrhörer über Apple erneuern lassen, dann den linken und zu guter letzt, hier lag auch das Problem, die Ladeschale! Apple Service hat sich dabei auch nicht mit Rum bekleckert. Wenn die Einrichtung fehl schlägt, muss es an der Ladeschale liegen…
Und was hat das mit Fake zu tun?
Zum Glück haben die sich nicht mit Rum bekleckert, sonst wären sie besoffen
Da die AirPods trotz geringer Nutzung immer wieder kaputt gehen, bin ich mittlerweile auf günstigere Alternativen umgestiegen und happy. Wenn ich hier lese, wie viel diese nach dem Rabatt immer noch kosten und nach 1 1/2 Jahren den Geist aufgeben bei 50mal benutzen bin ich nur noch enttäuscht.
Lese ich zwar gar nicht, aber ok. Hatte bisher jede AirPods Generation und hatte noch nie probleme. Bei Problemen bei freunden oder Bekannten wurden sie anstandslos getauscht und danach war es auch tip top.
Ja, anstandslos getauscht in dem einen Jahr mit Garantie. Gut, wenn man bei Apple direkt kauft sind es sogar zwei Jahre da dort die Gewährleistung wie Garantie ausgelegt wird. Ausserhalb dessen wird es extrem teuer und lohnt nicht- um die 100€ PRO Airpod. Und wenn der Akku schwächelt 59€ ebenfalls PRO Airpod. Ein Case kostet dann auch etwas mehr als 100€. Lohnt dann also nicht.
Es sind halt Wegwerfprodukte. Solange die Dinger funktionieren sind sie echt spitze.
@Sigurd
Wie gesagt, ich hatte das noch nie und im weiten Umfeld auch nicht mitbekommen. Wenn sie das 1. Jahr überstehen, halten sie auch weitere 2-3 Jahre.
Hast du eine Quelle für deine Garantie Theorie? Habe das noch nie gehört und selbst auch nicht erfahren. Apple gibt nur 1 Jahr Garantie und sämtlicher Tausch ist dann Kulanz und nicht selbstverständlich.
Das lese ich so hier eigentlich auch zum ersten mal.
Meine AirPods Pro 1 habe ich 4,5 Jahre benutzt.
Ich nutze meine immer noch! Weiß auch nicht, wovon er spricht.
War bei mir genauso, AirPods 1 haben pünktlich zum erscheinen der AirPods Pro den Geist aufgegeben, Akku Probleme. Und ebenfalls kaum genutzt, meistens im Lade-Case gelagert. Lade-Case Akku läuft aber heute immer noch.Hab mir in die Pods neue Akkus von Ali eingebaut. Die haben jetzt schon länger Gehalten als die Original Akkus.
Bei mir werden under dem Amz-Link 185,31€ angezeigt (mit gratis Lieferung). Hat das mit meinem Standort in der Schweiz zu tun oder gabs seit der Ausschaltung dieses Artikels einen Preisrutsch?
Ich glaube bei dir kommt noch die Mehrwertsteuer oben drauf. Da ausserhalb der EU sind das Nettopreise, glaube ich zumindest.
Also ich hab die 3er wieder abgestoßen, da sie bei mir absolut bescheiden im Ohr saßen und nach gerade 20 Minuten schmerzden. Grausig. Hab mir dann wieder die 2er geholt, die ich vorher auch schon hatte. Die sitzen wieder wesentlich besser. Kann ich stundenlang tragen ohne Probleme. Hab auch keinen unterschied vom Sound gespürt.
Der preiskrieg um jeden Euro hat wieder begonnen