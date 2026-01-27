Vier Monate nach Marktstart
AirPods Pro 3: Preise nähern sich der 200-Euro-Marke
Der Preis für die AirPods Pro nähert sich langsam der 200-Euro-Grenze. Vermutlich, weil die Telekom die Ohrhörer gerade für 214 Euro anbietet, haben Amazon und Galaxus ihre Preise ebenfalls gesenkt. Die Apple-Ohrhörer lassen sich in der neuesten Generation bei diesen beiden Versendern nun bereits für 213 Euro bestellen. Auf der Apple-Webseite bezahlt man 249 Euro dafür.
Preisentwicklung bei AirPods Pro und iPhone Air
Die AirPods Pro sind in ihrer dritten Generation inzwischen auch schon wieder vier Monate auf dem Markt. Apple hat das neueste Modell der Ohrhörer gemeinsam mit dem iPhone 17 und dem iPhone Air im vergangenen September vorgestellt. Prozentual ist der Preis für das iPhone Air seitdem noch ein ganzes Stück deutlicher gesunken. Anstelle der regulären 1.199 Euro bekommt man das bisher dünnste Apple-Telefon inzwischen schon fast 20 Prozent günstiger ab 968 Euro.
Aber zurück zu den AirPods Pro. In der ersten Generation hat Apple die Ohrhörer vor mittlerweile gut sechs Jahren vorgestellt. Danach wurden sie nochmal im September 2022 aktualisiert, wenn man von dem ein Jahr später erfolgten USB-C-Upgrade für das Ladecase absieht.
In der neuesten Version sind die Ohrhörer nun in der Lage, die Herzfrequenz ihres Trägers zu erfassen. Zudem kam mit dem Update auf iOS 26.2 die Möglichkeit zur Nutzung von Apples Live-Übersetzungsfunktion hinzu. Die AirPods können auf diesem Weg persönliche Gespräche in Echtzeit übersetzen. Diese Option besteht allerdings auch mit dem Vorgängermodell AirPods Pro 2 sowie der ANC-Version der im Jahr 2024 erschienenen AirPods 4.
Live-Übersetzung mit AirPods verwenden
Wenn ihr diese Option noch nicht ausprobiert habt, findet ihr hier bei Apple eine ausführliche Beschreibung sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die Live-Übersetzungen zu verwenden. Neben den oben genannten AirPods-Modellen wird dafür allerdings auch mindestens ein iPhone 15 Pro vorausgesetzt.
Ich nutze noch immer am liebsten meine AirPids 1.
Ich nutze Pids nur als bleibenden Link für Forschungsdaten!
Ich warte auch noch auf die AirPods Pro 4
Und die gehen noch? Die Akkus und Mikros meiner 2er von 2019 sind durch. Der Akku meines linken Airpod 2 von 2021 ist auc relativ durch und das Mikro vom rechten geht nicht mehr. Also ich hab Zweifel an deiner Aussage…
Nur weil bei die einiges kaputt ist, wieso sollte es bei uns auch so sein?
Akku hält noch locker 2 Stunden. Und dann lade ich sie wieder.
Meine AirPods 1 sind bereits vor 2 Jahren in die Grätsche gegangen. Hatten keine 5 Minuten mehr durchgehalten und dann ständig Abbrüche. Die ersten Akkus der ersten Generation taugten wirklich nicht lange.
Nur blöd, wenn man sie mit Gravur möchte. Dann kommt man um den Standardpreis nicht herum.
So ne Gravur ist aus Verkäufersicht auch echt clever. Man zahlt mehr bei der Anschaffung und ein Wiederverkauf ist deutlich schwerer, sprich ein Sekundärmarkt wird verringert.
Wer kauft denn gebrauchte In-Ear-Kopfhörer? Igitt.
Dieselben, die auch gebrauchte Schlüpper kaufen ;-)
wie lang bleiben die Akkus in so Hörern denn überhaupt fit?
Meine Vermutung wäre gewesen, dass die Akkus eh schrott sind, bis man die Teile wieder verkauft und damit würde sich neben den Hygiene-Gründen ein Wiederverkauf eh erledigen.
@ Daniel So ein Blödsinn. AirPods kann man desinfizieren und die Tips kann man neu kaufen und austauschen. Glaubst du OP Besteck wird auch einfach weggeworfen?! Überraschung, das wird auch sterilisiert und wiederverwendet. Hoffentlich muss Du nie operiert werden. Ach ja der Zahnarzt benutzt seine Instrumente auch bei jedem Patienten wieder. Nach deiner Logik dürfte es auch keine Second Hand Kleidung geben.
Ach ja? Nur mit dem Unterschied: OP Besteck ist aus Edelstahl und kann thermisch desinfiziert werden Aipods nicht und spätestens ab der Lautsprecher Membrane ist Schluss mit vernünftig desinfizieren ….
@Jörg…Hier lallt der Flachmann. Du weißt schon dass OP Bestecke aus Chirugenstahl sind, die im Autoklav mit 121 Grad sterilisiert werden…mach das mal mit AirPods aus Plastik mit empfindlicher Elektronik…du Held
Desinfizieren und reinigen kannst du sie dennoch marc0208
@Daniel:
Die gleichen Leute, die auch in Hotelbetten schlafen !!‘
Schaut alle mal öfter bei der Telekom vorbei. Dort gibt es u. a. die AirPods Pro 3 aktuell für 214€ und die 4er AirTags 1 für 79€.
