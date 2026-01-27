AirPods Pro 3: Preise nähern sich der 200-Euro-Marke

Der Preis für die AirPods Pro nähert sich langsam der 200-Euro-Grenze. Vermutlich, weil die Telekom die Ohrhörer gerade für 214 Euro anbietet, haben Amazon und Galaxus ihre Preise ebenfalls gesenkt. Die Apple-Ohrhörer lassen sich in der neuesten Generation bei diesen beiden Versendern nun bereits für 213 Euro bestellen. Auf der Apple-Webseite bezahlt man 249 Euro dafür.

Preisentwicklung bei AirPods Pro und iPhone Air

Die AirPods Pro sind in ihrer dritten Generation inzwischen auch schon wieder vier Monate auf dem Markt. Apple hat das neueste Modell der Ohrhörer gemeinsam mit dem iPhone 17 und dem iPhone Air im vergangenen September vorgestellt. Prozentual ist der Preis für das iPhone Air seitdem noch ein ganzes Stück deutlicher gesunken. Anstelle der regulären 1.199 Euro bekommt man das bisher dünnste Apple-Telefon inzwischen schon fast 20 Prozent günstiger ab 968 Euro.

Aber zurück zu den AirPods Pro. In der ersten Generation hat Apple die Ohrhörer vor mittlerweile gut sechs Jahren vorgestellt. Danach wurden sie nochmal im September 2022 aktualisiert, wenn man von dem ein Jahr später erfolgten USB-C-Upgrade für das Ladecase absieht.

In der neuesten Version sind die Ohrhörer nun in der Lage, die Herzfrequenz ihres Trägers zu erfassen. Zudem kam mit dem Update auf iOS 26.2 die Möglichkeit zur Nutzung von Apples Live-Übersetzungsfunktion hinzu. Die AirPods können auf diesem Weg persönliche Gespräche in Echtzeit übersetzen. Diese Option besteht allerdings auch mit dem Vorgängermodell AirPods Pro 2 sowie der ANC-Version der im Jahr 2024 erschienenen AirPods 4.

Live-Übersetzung mit AirPods verwenden

Wenn ihr diese Option noch nicht ausprobiert habt, findet ihr hier bei Apple eine ausführliche Beschreibung sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die Live-Übersetzungen zu verwenden. Neben den oben genannten AirPods-Modellen wird dafür allerdings auch mindestens ein iPhone 15 Pro vorausgesetzt.