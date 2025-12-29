Apples Vertriebspartner einheitlich
AirPods Pro 3 erstmals nennenswert im Preis gesenkt
Bis Weihnachten ist es Apple mehr oder weniger dauerhaft gelungen, den Preis für die AirPods Pro 3 im Bereich des offiziellen Verkaufspreises von 249 Euro zu halten. Jetzt ist erstmals ein nennenswerter und über mehrere Händler hinweg einheitlicher Preisnachlass zu beobachten. Aktuell kann man die Ohrhörer bereits für 229 Euro bestellen:
Herzfrequenzmessung inklusive
Apple hat die neueste Generation der AirPods Pro im September gemeinsam mit den neuen iPhone-Modellen vorgestellt. Erstmals bietet Apple damit auch eine Version der AirPods an, die in der Lage sind, die Herzfrequenz ihrer Nutzer zu erfassen. Im Gegensatz zu den Powerbeats Pro 2 hatte Apple bei den neuen AirPods Pro offenbar den Anspruch, hier eine tatsächlich brauchbare Funktion zur Herzfrequenzmessung zu integrieren. Die Beats-Hörer hatten diesbezüglich nämlich miserabel abgeschnitten.
Anders als bei den Powerbeats Pro 2, bei denen die Herzfrequenz mithilfe einer grünen LED ermittelt wird, nutzen die AirPods Pro 3 zwei Infrarotsensoren, um mit 250 Messungen pro Sekunde den Blutfluss im Ohr zu analysieren. Auf dieser Basis lässt sich mit hoher Genauigkeit die aktuelle Herzfrequenz bestimmen. Ausführliche Infos zur Herzfrequenzmessung mit den AirPods Pro 3 und den damit verbundenen Möglichkeiten findet ihr hier.
Live-Übersetzungen seit iOS 26.2
Ganz neu bietet sich mit den AirPods Pro 3 nun auch die Möglichkeit, von Apples Live-Übersetzungsfunktion zu profitieren. Mit der eben erst veröffentlichten iOS-Version 26.2 hat Apple diese Funktion nun auch nach Deutschland gebracht. Nutzer haben damit die Möglichkeit, die Kombination aus Ohrhörern und iPhone als Ersatz für einen Dolmetscher zu verwenden. Fremdsprachen werden über die Hörer in Echtzeit auf Deutsch ausgegeben und selbst Gesprochenes wird auf dem iPhone-Bildschirm in die Zielsprache übersetzt angezeigt.
20 Euro? Also „nennenswert“ wäre bei mir was anderes. xD
dachte ich auch beim Lesen Oo
Es fehlt die Erwähnung, dass uch die Airpods 4 ANC die Live-Übesetzung können – steht vermutlich im verlinkten Artikel – hab ich nicht gelesen :)
Die sind von Vornherein für unter 200€ zu haben.
Es geht bei dem Artikel um AirPods Pro 3. Und nicht um andere.
Die Pro 3 mit den 4 zu vergleichen …. naja, passt nicht. Insofern fehlt diese Erwähnung nicht. Bei einem Artikel zu den MacBook Pros ist es auch überflüssig zu erwähnen, dass MB Air x € weniger kosten.
Stimmt, das mit ANC bei den AirPods 4 hätte man durchaus in einem Nebensatz erwähnen können. Gegönnt hab ich mir trotzdem die Pro 3. ;-) Aber nachdem die meine AirPods 1 fast auf den Tag genau nach 9 Jahren jetzt ersetzt haben, durfts auch mal Pro sein. xD
Wie hast du das geschafft? Der Akku meiner 1er war nach ca. 2-3 Jahren durch. Musste im Wechsel mit dem einen hören und wenn der leer war mit dem anderen, um den ersten wieder zu laden. Heute halten sie nur noch n paar Sekunden
Vielleicht wäre 8% Rabatt „ansprechender gewesen? ;-)
Da hast du recht 8% ist gar nichts. Ab 20% fängt ein Rabatt nun mal an.
Da hast du recht. 8% sind nicht wirklich „nennenswert“ :)
Ich dachte jetzt sehe ich hier 200€ :S
8% bekommst Du weder beim Bäcker noch beim Friseur – wenn sie um 100€ reduziert sind nimmst am besten 2 Paar
Dann hat man 2 Paar Fakes.
Konnte die AirPods Pro 3 am Black Friday für ca. 174€ schiesen. Original Apple und kein Fake. Bin sehr zufrieden damit.
Gab es auch schon vor Weihnachten bei der Telekom für den Preis.
+1
Schwanke noch zwischen den Pro und den „normalen“ 4er ANC. Wie gut ist das ANC denn bei den normalen ohne die Dichtung der Pro wirklich? Kommt da noch viel durch?
Als jemand der audioempfindlich ist, sind die 4 ANC im Alltag ein Segen. Natürlich sind diese offen & Physik ist Physik, aber in meinen Ohren funktioniert das ANC super.
Dazu kein Flutschsilikon mehr, was zum stetigen Nachjustieren in meinen Ohren führte. Das zusammen machte die 4 ANC für mich wieder zu AirPods, die „einhängen & vergessen“ kann.
+1
also bei den AP4 ANC werden Stimmen gut weggefiltert.
Bei Maschinengeräuschen – z.B. Staubsauger werden die etwas tieferen Frequenzen weggefilter, allerdings hört man den Sauger dann trotzdem noch deutlich – das höhere Geräsuch (Rauschen, oder wie man es nennen will)
Würde alsos agen, dass die 4er ANC gut für’s Büro sind.
Die 3 Pro hab ich nicht zum Vergleich.
Apple Produkte ,bei Amazon bestellt, kommen auf wundersame Weise selten an… Amazon zeigt sich zwar kulant, aber ich zahle dann doch lieber stressfrei den vollen Preis im Apple Store
Ich hatte noch nie Probleme, AirPods Pro 2 und damals die Apple Watch Ultra 2, beides bei Amazon bestellt und lag mit einem Tag Lieferzeit dann so in der Packstation wie man es schlussendlich erwartet.
Mehrere iPhones bei Amazon
2 AirPods bei Amazon
2 iPads, HomePod, AirTags
Nie ein Problem gehabt
Einmal kam bei Apple selbst etwas sehr spät an und bei mactrade
Aber kann es sein das es an Weihnachten liegt ?
20€ sind für euch „nennenswert“
Da bekommt man ja gerade mal nen Döner mit Getränk für
Erwähnenswert wären unter 200€ dann könnte man zuschlagen
Wie es bei Macttrade vor über einem Monat der Fall war für 169€
Aber bitte erwähne wie die 169€ zustande gekommen sind. Man musste eine Finanzierung abschließen, welche mit einer Kreditkarte gekoppelt war. Also das ist schon wichtig, es waren nicht einfach so 169€.
Hab die Air Pods Pro 3 noch vor Weihnachten mit einem 40€ Gutschein direkt von Apple bekommen
Hat ihr bei den AirPods Pro 3 auch so ein nerviges, „knackendes“ Geräusch, dass man beim joggen wahrnimmt? Ich habe auf Reddit gelesen, dass an den neuen Eartips liegt, deren Gummi aufeinander drückt und beim lösen immer wieder ein leichtes knacken verursacht… sehr nervig.
Ja, hatte ich auch. In Kombination mit einem deutlich schlechteren Sitz als bei den AirPods Pro 2 habe ich die 3er wieder verkauft und bin zurück gewechselt.
Heute gesehen bei PYÜR in Potsdam für 199,- EUR.
iFun-Preismeldungen kann man leider nie für voll nehmen. Aber auch heiße Luft schafft Klicks und Werbeeinnahmen.