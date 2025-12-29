AirPods Pro 3 erstmals nennenswert im Preis gesenkt

Bis Weihnachten ist es Apple mehr oder weniger dauerhaft gelungen, den Preis für die AirPods Pro 3 im Bereich des offiziellen Verkaufspreises von 249 Euro zu halten. Jetzt ist erstmals ein nennenswerter und über mehrere Händler hinweg einheitlicher Preisnachlass zu beobachten. Aktuell kann man die Ohrhörer bereits für 229 Euro bestellen:

Herzfrequenzmessung inklusive

Apple hat die neueste Generation der AirPods Pro im September gemeinsam mit den neuen iPhone-Modellen vorgestellt. Erstmals bietet Apple damit auch eine Version der AirPods an, die in der Lage sind, die Herzfrequenz ihrer Nutzer zu erfassen. Im Gegensatz zu den Powerbeats Pro 2 hatte Apple bei den neuen AirPods Pro offenbar den Anspruch, hier eine tatsächlich brauchbare Funktion zur Herzfrequenzmessung zu integrieren. Die Beats-Hörer hatten diesbezüglich nämlich miserabel abgeschnitten.

Anders als bei den Powerbeats Pro 2, bei denen die Herzfrequenz mithilfe einer grünen LED ermittelt wird, nutzen die AirPods Pro 3 zwei Infrarotsensoren, um mit 250 Messungen pro Sekunde den Blutfluss im Ohr zu analysieren. Auf dieser Basis lässt sich mit hoher Genauigkeit die aktuelle Herzfrequenz bestimmen. Ausführliche Infos zur Herzfrequenzmessung mit den AirPods Pro 3 und den damit verbundenen Möglichkeiten findet ihr hier.

Live-Übersetzungen seit iOS 26.2

Ganz neu bietet sich mit den AirPods Pro 3 nun auch die Möglichkeit, von Apples Live-Übersetzungsfunktion zu profitieren. Mit der eben erst veröffentlichten iOS-Version 26.2 hat Apple diese Funktion nun auch nach Deutschland gebracht. Nutzer haben damit die Möglichkeit, die Kombination aus Ohrhörern und iPhone als Ersatz für einen Dolmetscher zu verwenden. Fremdsprachen werden über die Hörer in Echtzeit auf Deutsch ausgegeben und selbst Gesprochenes wird auf dem iPhone-Bildschirm in die Zielsprache übersetzt angezeigt.