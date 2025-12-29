Xiaomi 17 Ultra setzt auf Objektivring zur Fokuskorrektur

Xiaomi hat über die Weihnachtsfeiertage mal eben eine Runde Hardware vorgestellt. Schon der ungewohnte Zeitpunkt der Produktankündigung macht klar, dass die Neuheiten zunächst mit Fokus auf den chinesischen Markt präsentiert wurden. Die technischen Details des neu vorgestellten Flaggschiff-Smartphones Xiaomi 17 Ultra haben allerdings ein wenig Aufmerksamkeit verdient.

Insbesondere an Fotografie interessierte Smartphone-Nutzer dürfte beim Blick auf das neue Gerät eine Augenbraue heben. Statt des beim Xiaomi 17 Pro noch vorhandenen Zusatzbildschirms dominiert auf der Rückseite des Xiaomi 17 Ultra nun ein vergleichsweise großes Leica-Objektiv, das zudem über einen verstellbaren Objektivring verfügt. Der kugelgelagerte Ring soll besonders feine Fokuskorrekturen ermöglichen, ein Sensor erkennt dabei Bewegungen bis zu 0,03 Millimeter.

Gemeinsam mit Leica entwickelt

Xiaomi zufolge entstand das Smartphone in enger Abstimmung mit dem deutschen Kamerahersteller Leica, wobei insbesondere die Leica-M-Serie als Vorbild diente. Dafür stehen auch Designelemente wie Lederelemente und das erstmals direkt auf der Rückseite der Kamera platzierte charakteristische rote Leica-Logo.

Das Xiaomi 17 Ultra verfügt über ein Dreifach-Kamerasystem mit Ultraweitwinkel, einer 50-Megapixel-Hauptkamera mit großem 1-Zoll-Sensor sowie einem hochauflösenden 200-Megapixel-Teleobjektiv mit optischem Zoom.

Stattliches Leistungspaket für knapp 1.000 Euro

Das Smartphone verfügt über einen Bildschirm mit 6,9 Zoll Diagonale und ist 8,29 Millimeter dünn. Die Akkukapazität liegt bei 6.800 mAh und damit gut die Hälfte über der des iPhone 17 Pro. In Sachen Ladetechnologie setzt Xiaomi auf sein HyperCharge-System. Kabelgebunden kann das Telefon mit bis zu 90 Watt geladen werden, kabellos können darüber Spitzenleistungen von bis zu 50 Watt übertragen werden.

Der Verkaufspreis für die Leica-Edition des Xiaomi 17 Ultra wird mit umgerechnet knapp 1.000 Euro angegeben. Dabei ist zu beachten, dass es sich hier um Preise für den chinesischen Markt handelt.