Video beschreibt Apples Foldable

Faltbares iPhone: Neuer Leak ausgerechnet während laufender Apple-Klage
Der Technik-YouTuber Jon Prosser hat erneut noch unveröffentlichte Informationen zu einem zukünftigen Apple-Produkt gezeigt. In seinem jüngsten Video präsentierte Prosser eigene Darstellungen eines angeblich faltbaren iPhones.

Prosser Video

Interessant ist der Zeitpunkt der Videofreigabe, denn Apple verklagt Prosser derzeit wegen früherer Leaks zu interner Software. Ungeachtet des laufenden Verfahrens veröffentlichte Prosser detaillierte Angaben zu Design und Abmessungen des Geräts, das laut bisherigen Berichten frühestens im Herbst des kommenden Jahr erscheinen soll.

Die Veröffentlichung erfolgte kurz vor Weihnachten und wurde von Prosser selbst als bewusster Schritt dargestellt. Apple hat sich zu dem neuen Leak bislang nicht geäußert. Ob die gezeigten Informationen aus belastbaren Quellen stammen oder schlicht bereits im Umlauf befindliche Spekulationen wiedergeben, lässt sich derzeit nicht überprüfen. Teilweise decken sich die Details mit Informationen, die ifun.de-Leser schon seit geraumer Zeit kennen:

Hinweise auf Design und Technik

Laut Prosser handelt es sich um ein faltbares iPhone im Buchformat. Im geschlossenen Zustand soll ein äußeres Display mit rund 5,5 Zoll zum Einsatz kommen. Im Inneren zeigt sich demnach ein faltbarer Bildschirm mit etwa 7,8 Zoll. Beide Displays sollen mit jeweils einer kleinen Kameröffnung ausgestattet sein. Auf der Rückseite ist ein Dual-Kamera-System vorgesehen, ein zusätzlicher Blitz befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite.

Iphone Fold 1

Auch zur Bauhöhe machte Prosser Angaben. Das Gerät soll zusammengeklappt rund 9 Millimeter messen. Damit wäre jede Hälfte etwa 4,5 Millimeter dünn. Diese Werte passen zu früheren Berichten, widersprechen jedoch einzelnen Gerüchten, die von einem kleineren Außendisplay ausgehen. Unklar bleibt zudem, ob Apple eine unter dem Display verbaute Kamera plant oder weiterhin sichtbare Öffnungen nutzt.

Ein zentraler Punkt bleibt das Display-Scharnier im Inneren. Mehrere frühere Berichte gingen davon aus, dass Apple hier technische Fortschritte erzielt habe. Aktuelle Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass die Falz weiterhin sichtbar sein könnte. Für viele Nutzer dürfte genau dieser Aspekt entscheidend sein.
29. Dez. 2025 um 12:27 Uhr


  • Der Formfaktor wäre witzig, allerdings auch eher Nische.

    Für Geschäftskunden finde ich das Air aktuell sehr praktisch. Für Privatkunden das Pro (Max).

    Der Klappfaktor könnte für Handtaschen witzig sein mit zusätzlichem Außendisplay aber auch eher Lifestyle denke ich.

    • Für Geschäftskunden das Air?!?
      Eher das Pro/ProMax, die brauchen Ausdauer!

      Für die Mode-Influencer-Tusnelda das Air…

      Wer das Fold brauchen könnte, bleibt diffus…

      ;-)

      • Der Geschäftskunde wenn er in großen Unternehmen wie ich arbeite bekommt ein normalo 17 und kein pro/air.
        Das reicht dicke

      • Das Air hat tatsächlich die gleiche Telefonzeit wie das Pro, weil der Telefonchip viel effizienter ist. Für Vieltelefonierer das optimale Gerät. Ich finde es nur seltsam, dass das in keinem einzigen Test erwähnt wird. Ich war sehr überrascht, dass das Air in meinem Usecase (Business mit viel Telefonieren) so gut funktioniert.

      • Braucht da keine gute Kamera oder Leistung. Einfach nur telefonieren und Emails.
        Dafür ist das echt praktisch weil es zudem schön leicht ist.
        Ist ja nur das zusätzliche Gerät was man mit rumschleppt.

      • @Oliver

        Kaum zu glauben, aber es gibt auch Selbstständige, die ein anderes Arbeitsprofil haben…
        Tellerrand und so ;-)

      • Es gibt so einen Spruch „Wenn man keine Ahnung hat….“. Du bist dann wahrscheinlich der Pro Max-Proll mit dem Gerät in Orange, damit es ordentlich auffällt.

    • Und was macht für die das Pro iPhone für Privatkunden interessant? Ein Großteil der Nutzer kennen nicht mal die Pro Features in der Kamera. RAW, Pro Res, Gen lock, x8 Telezoom glaube für sehr wenige Privatnutzer ein Begriff

      • Sehe ich auch so. Aus meiner Sicht „braucht“ der Durchschnittsnutzer auf keinen Fall ein Pro.

      • Sehe ich eigentlich auch so, aber als Privat-Nutzer darf man sich mal Dinge gönnen, die etwas könnten, wenn man wollte…
        Letztlich braucht niemand ein Auto mit 700 PS, Spaß könnte es trotzdem machen…

        ;-)

    • „Witzig“ Ja
      Aber bei nem zu erwartenden Preis von über 1900€ is nix mehr witzig

      Wenn das so kommt, dass der Radius des Kamera Balkens nicht zum Radius der Außenkante passt, dann läuft bei Apple etwas schief
      Das wäre schrecklich

  • Es gibt doch fast keine Anwendungen die bisher quadratisch waren (außer Minesweper ;-)

    Also warum diese quadratische Form?

  • Es gab mal Zeiten da hab ich das Design von Apple Produkten insbesondere des IPhones gefeiert…
    Das dezimiert sich aber mittlerweile von Jahr zu Jahr…

  • Einfach iPhone mini und aufgeklappt iPad mini, ist schon geil

  • Das abgerundete Display und das eckige Design auf der linken Seite find ich einfach echt nicht hübsch.
    Wie die Mac Apps auf den eckigen Displays :D

  • Ich finde die Größe perfekt! Das ist genau das, wonach ich suche. Zu Hause ein Pro Max. Draußen ein Pro.

  • Ja der Prosser, egal Hauptsache er bekommt Aufmerksamkeit
    Es denkt heute auch nur jeder an sich

  • Also wenn der Bildschirm immer noch so leicht zerkratzt wie bei Samsung und die Fals sichtbar ist sehe ich keinen Mehrwert für mich.

  • Einfach nur hässlich. Braucht kein Mensch. Unnötige Geldverschwendung wie immer

  • Der Mac Pro, die Vision Pro oder die Apple watch Ultra sind Nische.

    Ein Falt iPhone wird mehr Umsatz und Gewinn generieren.

    Ich frage mich wie viele überhaupt so ein Teil mal in der Hand hatten? Ich hatte mal das Samsung in der Hand und muss sagen, das ist schon geil.

  • Wenn es wirklich so aussieht, sollte der Typ auch einsitzen.

  • Ich sehe in dem Rendering nur ein Google Pixel 10 Pro Fold.

  • Ich hab im ersten Satz „Posser“ gelesen und gleich abgeschaltet. Der Typ geht gar nicht !

