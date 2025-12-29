Video beschreibt Apples Foldable
Faltbares iPhone: Neuer Leak ausgerechnet während laufender Apple-Klage
Der Technik-YouTuber Jon Prosser hat erneut noch unveröffentlichte Informationen zu einem zukünftigen Apple-Produkt gezeigt. In seinem jüngsten Video präsentierte Prosser eigene Darstellungen eines angeblich faltbaren iPhones.
Interessant ist der Zeitpunkt der Videofreigabe, denn Apple verklagt Prosser derzeit wegen früherer Leaks zu interner Software. Ungeachtet des laufenden Verfahrens veröffentlichte Prosser detaillierte Angaben zu Design und Abmessungen des Geräts, das laut bisherigen Berichten frühestens im Herbst des kommenden Jahr erscheinen soll.
Die Veröffentlichung erfolgte kurz vor Weihnachten und wurde von Prosser selbst als bewusster Schritt dargestellt. Apple hat sich zu dem neuen Leak bislang nicht geäußert. Ob die gezeigten Informationen aus belastbaren Quellen stammen oder schlicht bereits im Umlauf befindliche Spekulationen wiedergeben, lässt sich derzeit nicht überprüfen. Teilweise decken sich die Details mit Informationen, die ifun.de-Leser schon seit geraumer Zeit kennen:
- Apples Falt-iPhone im Detail: Wir haben CAD-Zeichnungen bekommen
Hinweise auf Design und Technik
Laut Prosser handelt es sich um ein faltbares iPhone im Buchformat. Im geschlossenen Zustand soll ein äußeres Display mit rund 5,5 Zoll zum Einsatz kommen. Im Inneren zeigt sich demnach ein faltbarer Bildschirm mit etwa 7,8 Zoll. Beide Displays sollen mit jeweils einer kleinen Kameröffnung ausgestattet sein. Auf der Rückseite ist ein Dual-Kamera-System vorgesehen, ein zusätzlicher Blitz befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite.
Auch zur Bauhöhe machte Prosser Angaben. Das Gerät soll zusammengeklappt rund 9 Millimeter messen. Damit wäre jede Hälfte etwa 4,5 Millimeter dünn. Diese Werte passen zu früheren Berichten, widersprechen jedoch einzelnen Gerüchten, die von einem kleineren Außendisplay ausgehen. Unklar bleibt zudem, ob Apple eine unter dem Display verbaute Kamera plant oder weiterhin sichtbare Öffnungen nutzt.
Ein zentraler Punkt bleibt das Display-Scharnier im Inneren. Mehrere frühere Berichte gingen davon aus, dass Apple hier technische Fortschritte erzielt habe. Aktuelle Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass die Falz weiterhin sichtbar sein könnte. Für viele Nutzer dürfte genau dieser Aspekt entscheidend sein.
