SwitchBot Lock Ultra Vision Pro: Neues Keypad mit Handflächenerkennung

Das SwitchBot Lock Ultra Vision haben wir im Mai 2025 ausführlich vorgestellt und seit damals im Einsatz. In unserem Alltag öffnet das Matter kompatible Motorschloss die Haustür mehrmals täglich und hat sich dabei als zuverlässig und leise erwiesen.

Die Kombination aus Smart Lock, Keypad Vision und Hub bringt das System in Plattformen wie Apple Home und erlaubt es, den Zugang zur Wohnung flexibel zu steuern. Statt eines Schlüssels lassen sich Gesichter, Fingerabdrücke, PIN-Codes oder NFC-Karten verwenden. Gerade in Haushalten mit mehreren Personen oder wechselnden Gästen ist diese Vielfalt ein praktischer Vorteil.

Das Schloss selbst wird auf einen vorhandenen Europrofil-Zylinder gesetzt und von einem integrierten Akku angetrieben. Ein Magnet am Türrahmen meldet dem System, ob die Tür offen oder geschlossen ist. In der App lassen sich Automatikfunktionen wie ein Nachtmodus oder zeitlich begrenzte Zugänge einrichten. Die Gesichtserkennung des bisherigen Keypads arbeitet mit Infrarot und speichert die Daten lokal verschlüsselt im Gerät. In der Praxis reagiert sie schnell und funktioniert auch bei schwachem Licht zuverlässig.

Neues Keypad Vision Pro erweitert die Biometrie

SwitchBot bringt nun eine neue Generation des Eingabemoduls auf den Markt. Das Keypad Vision Pro ergänzt die bisherige Gesichts und Fingerabdruckerkennung um eine Handflächenanalyse. Dabei wird die Venenstruktur in der Hand mithilfe von Infrarotsensoren erfasst. Da dieses Muster unter der Haut liegt, gilt es als schwer nachzuahmen. Nutzer halten dafür einfach die Hand vor das Display der Türklingel und können die Tür berührungslos öffnen. Die bereits bekannten Methoden wie PIN-Eingabe, NFC-Karten oder die App bleiben weiterhin verfügbar.

Die biometrischen Daten werden laut Hersteller ausschließlich lokal gespeichert und mit einer Verschlüsselung gesichert. Eine Übertragung in die Cloud findet nicht statt. Das Schloss verfügt über einen Hauptakku und einen zusätzlichen Notfallakku, sodass der Betrieb auch bei niedrigem Ladestand nicht sofort unterbrochen wird.

Preislich liegt das bekannte Bundle aus Lock Ultra Vision und dem bisherigen Keypad bei 259,99 Euro. Die neue Kombination mit dem Keypad Vision Pro kostet 319,99 Euro. Bestandskunden können das neue Keypad auch einzeln für 169 Euro erwerben. Die Matter-Unterstützung bleibt erhalten, sodass sich das Schloss weiterhin in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren lässt.