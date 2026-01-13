Smart Lock mit Matter, App, PIN, NFC und Fingerabdruck
SwitchBot Lock Ultra Vision Pro: Neues Keypad mit Handflächenerkennung
Das SwitchBot Lock Ultra Vision haben wir im Mai 2025 ausführlich vorgestellt und seit damals im Einsatz. In unserem Alltag öffnet das Matter kompatible Motorschloss die Haustür mehrmals täglich und hat sich dabei als zuverlässig und leise erwiesen.
Die Kombination aus Smart Lock, Keypad Vision und Hub bringt das System in Plattformen wie Apple Home und erlaubt es, den Zugang zur Wohnung flexibel zu steuern. Statt eines Schlüssels lassen sich Gesichter, Fingerabdrücke, PIN-Codes oder NFC-Karten verwenden. Gerade in Haushalten mit mehreren Personen oder wechselnden Gästen ist diese Vielfalt ein praktischer Vorteil.
Das Schloss selbst wird auf einen vorhandenen Europrofil-Zylinder gesetzt und von einem integrierten Akku angetrieben. Ein Magnet am Türrahmen meldet dem System, ob die Tür offen oder geschlossen ist. In der App lassen sich Automatikfunktionen wie ein Nachtmodus oder zeitlich begrenzte Zugänge einrichten. Die Gesichtserkennung des bisherigen Keypads arbeitet mit Infrarot und speichert die Daten lokal verschlüsselt im Gerät. In der Praxis reagiert sie schnell und funktioniert auch bei schwachem Licht zuverlässig.
Neues Keypad Vision Pro erweitert die Biometrie
SwitchBot bringt nun eine neue Generation des Eingabemoduls auf den Markt. Das Keypad Vision Pro ergänzt die bisherige Gesichts und Fingerabdruckerkennung um eine Handflächenanalyse. Dabei wird die Venenstruktur in der Hand mithilfe von Infrarotsensoren erfasst. Da dieses Muster unter der Haut liegt, gilt es als schwer nachzuahmen. Nutzer halten dafür einfach die Hand vor das Display der Türklingel und können die Tür berührungslos öffnen. Die bereits bekannten Methoden wie PIN-Eingabe, NFC-Karten oder die App bleiben weiterhin verfügbar.
Die biometrischen Daten werden laut Hersteller ausschließlich lokal gespeichert und mit einer Verschlüsselung gesichert. Eine Übertragung in die Cloud findet nicht statt. Das Schloss verfügt über einen Hauptakku und einen zusätzlichen Notfallakku, sodass der Betrieb auch bei niedrigem Ladestand nicht sofort unterbrochen wird.
Preislich liegt das bekannte Bundle aus Lock Ultra Vision und dem bisherigen Keypad bei 259,99 Euro. Die neue Kombination mit dem Keypad Vision Pro kostet 319,99 Euro. Bestandskunden können das neue Keypad auch einzeln für 169 Euro erwerben. Die Matter-Unterstützung bleibt erhalten, sodass sich das Schloss weiterhin in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren lässt.
Da muss man aber aufpassen mit den Handgesten…
Sonst gibt’s ne Hausdurchsuchung :D
Tolle Idee! Zeig mir den H….-Gruß und ich lass dich rein! Nicht! ;-(
Ave Caesar
Wenn man es sich einredet ist es das wohl auch..
Gibt es hier jemanden bei dem ebenfalls die Kupplung vom Schließzylinder zerstört wurde durch den zu stark drehenden Motor?
Bei mir nicht.
Für die aktivirung für den Summer der Haustür bietet switchbot aber nichts an, oder überseh ich was
Falls du sowas wie den Nuki Opener meinst, dann nein.
Ich selber habe den Switchbot Bot im Einsatz. Den habe ich auf meine Busch Jäger Innenstation geklebt und er drückt für mich dann auf den Knopf um den Summer zu betätigen.
Ja genau sowas meine ich. Die idee mit dem switchbot bot ist mir noch nicht gekommen, klingt sinnvoll
Ich hab auch den elektrischen Türöffner am Switchbot. -allerdings über ein Relais von Seitchbot, welches ich per Switchbot automation schalten lassen kann sobald die Switchbit Einheit für den Schlüssel gedreht hat, wird das Relais geschaltet für 5sek bei mir. Es wäre schön, wenn man das Relais direkt mit dem Keypad verbinden könnte.
Bleibt abzuwarten wie gut das funktioniert
Also grundsätzlich alles super, aber wenn die das noch in ein Gehäuse packen würden was nicht so grauenvoll aussieht wie bisher würde ich es vermutlich sogar kaufen.
Mit dem Code NYE20 gibt es sogar nochmal 20%
Sorry meinte NYS20
Funktioniert leider nicht oder nicht mehr.
Bei mir gerade noch funktioniert.
Warum haben die nicht die Chance genutzt und homekey integriert?!
Hat das jemand in Apple Home integriert? Ich bekomme das leider nicht hin und weiß nicht was ich falsch mache!
Kann man eigentlich irgendwo Akkus dafür nachbestellen? Die brauchen zum Laden länger als die Notbatterie durchhält beim Lock.
Also Hauptgrund für den Kauf für mich persönlich war die Gesichtserkennung. Du hast volle Hände und die Tür geht ohne etwas abzulegen auf. Warum die Integration mit der Handerkennung? Für Kinder die zu klein sind und dann ihre Hand heben können? Die Sicherheit mit der derzeitigen Gesichtserkennung sollte doch gegeben sein? Das alte System hatte auch den Fingerscan.
Lol. Für den deutschen Markt hätten sie evtl das Bild mit der Handgeste zumindest spiegeln sollen. ;)
Könnte jemand erklären, ob man das Keypad auch ohne ein Schloss nutzen könnte? Ich würde damit gern einfach die Matter-Alarmanlage in HomeKit ausschalten wenn ich Heim komme.