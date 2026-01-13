Lufthansa bald mit Highspeed-Internet: Starlink für die gesamte Flotte

Die Lufthansa Group plant, ihre gesamte Flotte mit einem neuen Internetangebot auf Basis der Starlink Satellitentechnik auszustatten. Betroffen sind rund 850 Flugzeuge aller zum Konzern gehörenden Airlines.

Ab dem zweiten Halbjahr 2026

Die Einführung soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 beginnen und schrittweise bis 2029 abgeschlossen sein. Die Technik soll sowohl in bestehenden Maschinen als auch in neu ausgelieferten Flugzeugen eingebaut werden.

Starlink nutzt ein Netz aus vielen erdnahen Satelliten, die Daten schneller übertragen können als klassische geostationäre Systeme. Dadurch lassen sich höhere Datenraten und geringere Verzögerungen erreichen.

Für Passagiere bedeutet dies, dass Anwendungen wie Videostreaming, der Zugriff auf Cloud-Dienste oder das Arbeiten in Online-Anwendungen auch während des Fluges möglich werden sollen. Die Verbindung funktioniert unabhängig davon, ob sich das Flugzeug über Land oder über dem Ozean befindet, da die Satelliten ein nahezu weltweites Netz abdecken.

Kostenfreier Zugang für registrierte Kunden

Die Lufthansa Group will den neuen Internetzugang nicht für alle Nutzer kostenpflichtig machen. Statuskunden sowie Reisende mit einer hinterlegten Travel ID sollen das Angebot ohne zusätzliche Gebühren nutzen können. Dies gilt laut Ankündigung für alle Reiseklassen. Damit verbindet der Konzern das Internetangebot mit seinem bestehenden Kundenkonto-System, über das Flüge gebucht und Zusatzleistungen verwaltet werden.

Das Unternehmen sieht die neue Konnektivitätslösung als Teil seiner laufenden Investitionen in neue Flugzeuge und in digitale Angebote. Die Technik soll dazu beitragen, dass Passagiere ihre gewohnten Online Dienste auch in der Luft nutzen können, etwa um Nachrichten zu verschicken, Inhalte zu streamen oder berufliche Aufgaben zu erledigen. Weitere Details zur genauen Ausgestaltung und zu möglichen Einschränkungen will die Lufthansa Group im Laufe der kommenden Monate bekannt geben.