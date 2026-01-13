Ab dem zweiten Halbjahr 2026
Lufthansa bald mit Highspeed-Internet: Starlink für die gesamte Flotte
Die Lufthansa Group plant, ihre gesamte Flotte mit einem neuen Internetangebot auf Basis der Starlink Satellitentechnik auszustatten. Betroffen sind rund 850 Flugzeuge aller zum Konzern gehörenden Airlines.
Ab dem zweiten Halbjahr 2026
Die Einführung soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 beginnen und schrittweise bis 2029 abgeschlossen sein. Die Technik soll sowohl in bestehenden Maschinen als auch in neu ausgelieferten Flugzeugen eingebaut werden.
Starlink nutzt ein Netz aus vielen erdnahen Satelliten, die Daten schneller übertragen können als klassische geostationäre Systeme. Dadurch lassen sich höhere Datenraten und geringere Verzögerungen erreichen.
Für Passagiere bedeutet dies, dass Anwendungen wie Videostreaming, der Zugriff auf Cloud-Dienste oder das Arbeiten in Online-Anwendungen auch während des Fluges möglich werden sollen. Die Verbindung funktioniert unabhängig davon, ob sich das Flugzeug über Land oder über dem Ozean befindet, da die Satelliten ein nahezu weltweites Netz abdecken.
Kostenfreier Zugang für registrierte Kunden
Die Lufthansa Group will den neuen Internetzugang nicht für alle Nutzer kostenpflichtig machen. Statuskunden sowie Reisende mit einer hinterlegten Travel ID sollen das Angebot ohne zusätzliche Gebühren nutzen können. Dies gilt laut Ankündigung für alle Reiseklassen. Damit verbindet der Konzern das Internetangebot mit seinem bestehenden Kundenkonto-System, über das Flüge gebucht und Zusatzleistungen verwaltet werden.
Das Unternehmen sieht die neue Konnektivitätslösung als Teil seiner laufenden Investitionen in neue Flugzeuge und in digitale Angebote. Die Technik soll dazu beitragen, dass Passagiere ihre gewohnten Online Dienste auch in der Luft nutzen können, etwa um Nachrichten zu verschicken, Inhalte zu streamen oder berufliche Aufgaben zu erledigen. Weitere Details zur genauen Ausgestaltung und zu möglichen Einschränkungen will die Lufthansa Group im Laufe der kommenden Monate bekannt geben.
Entwickler: Deutsche Lufthansa AG
Laden
Super!
Nutzen daheim mittlerweile auch Starlink. Trotz musk einfach so geil wenn man einfach keine gute Alternative hat.
wieso trotz musk?
Wegen Musk sollte es heißen. Bitte, gerne…
Häh, das bedeutet doch das Gegenteil.
War wahrscheinlich als Scherz gemeint. Und die Frage nach „Trotz Musk“ ist natürlich getrolle, denn jeder Vollid… weiß warum.
Super! Endlich, lange drauf gewartet
Ist ja auch sehr sinnvoll für Flugzeuge, hätte schon früher passieren sollen.
Na vielleicht kommt die Lufthansa (auch damit) den Premium-Airlines wenigstens wieder etwas näher. Klingt so ähnlich, wie das, was Singapore Airlines schon länger anbietet.
Sehr schöne Entwicklung! Und ich bin mir Recht sicher, dass Lufthansa die Starlink-Services nicht weiter verkaufen darf wegen der Verträge mit Starlink die eben das ausschließen. Ist bei Qatar Airways und Baltic jedenfalls definitiv der Fall mit Starlink. Daher diese komische Krücke mit „Travel ID“ mit der es dann doch für jeden geht. Bei Qatar verbirgt man auch mit dem Wlan und gut ist es.
Aber: Klasse, gute Entwicklung schon einmal.
Wird auch Zeit, in der 747-400 letztens war das Internet nicht zu gebrauchen.
Die 747-400 wird aber ganz bestimmt nicht in den Genuss kommen…
Wow, was für ein Upgrade. Wie in so vielen Dingen hängen wir in Deutschland wieder hinterher.
Glückwunsch, zum Deutschland-Bashing… letztens mit zwei nicht deutschen Fluglinien (Europa) geflogen und Internet gab es auch nicht. Und nun?
Welche Airlines/Land?
– Rumänien
– Bulgarien
– Aserbaidschan
– … (bitte selbst einsetzen)
;-)
Fun fact: seit 2018 betreibt die Deutsche Telekom das European Aviation Network, eine Terrestrische Internetversorgung für Flugzeuge basierend auf LTE und war damit sogar Vorreiter bei der Entwicklung brauchbarer Internetversorgung in Flugzeugen.
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Aviation_Network
Und ? Hat es funktioniert ?
Dann recherchieren sie bitte richtig United war da schon viel früher dran und hat das ab 2005 angeboten, hab das 2015 selbst genutzt auf einem Transatlantikflug und ab 2025 wird es bei denen sogar kostenlos. LOL von wegen Deutschland und Vorreiter die Zeiten sind lange vorbei!
Ja. Das tut es, soweit vorhanden. Ich mache etwa 100 Flüge mit der Lufthansa Group pro Jahr und mit der Telekom in Flight Flat funktioniert das wunderbar.
Sehr gut. Bei Emirats hatte ich von Frankfurt nach Dubai und dann weiter nach Sydney den ganzen Flug lang schnelles Internet über Starlink. Bei Lufthansa hingegen immer nur Gurkeninternet
Wie schnell war es ?
900km/h
Was ist dieses Internet? Ich frage für einen Deutschen!
Wird Zeit. Auch deren alte Business-Class ist schon lange überholt. Da kommen ja auch neue Flugzeuge, aber das dauert einfach viel zu lange.
Super……schick mir das slide deck ausm Flieger……da hab ich so gar keine Lust drauf. Flieger war eine der letzten Ruheoasen, wenn auch schon zunehmend unter Beschuss, aber damit ist es jetzt endgültig durch.
Weil die Flugzeuge so wahnsinnig leise sind und es auch kaum Bewegung bei 300+ Menschen auf engsten Raum gibt…Jeder hat eine andere Vorstellung von Ruhe.
Es geht ihm um die Telefonie…..
Du musst ja keine Verbindung herstellen.
Dann eben deutsche Bahn fahren.
Sorry geht nicht…Funkloch.
Das hinterfragt niemand.
Ist das eine extra StarLink Aviation Edition mit großer Antenne ?
Das normale „handelsübliche“ wird nicht ausreichen für 200+ Leute .
Welche Geschwindigkeiten kann man erwarten ?
Ach so ne das mehr als 200+ im Flieger sind daran werden die nicht gedacht haben und wahrscheinlich die Antenne eh nur mit doppelseitigen Klebeband befestigt!
Hauptsache es ist keine Telefonie möglich, sonst ist es dann mit der „Ruhe“ an Bord endgültig komplett vorbei.
Naja, wenn es zB über Whatsapp läuft, sollte das wohl kein Problem sein. Inkl. Videoanruf bei Oma … ;)
Anrufe kannst du auch sperren für sowas … durch Filter
Elon Musk, danke <3
Ist super, nutze es regelmäßig bei AirFrance und AirBaltic. Internet von Gate zu Gate und ordentliches Arbeiten über den Wolken- einfach, schnell und bei beiden Airlines kostenlos.
An sich eine tolle und zeitgemäße Entwicklung. Allerdings macht sich die Fluglinie damit von Elon abhängig. Und der ist bekanntlich unberechenbar.
Hat lange gedauert, bis das erste Musk-Bashing kam.
Das er im Iran Starlink für alle freigeschaltet und eine große Anzahl Empfangseinheiten kostenfrei zur Verfügung gestellt hat, damit diese in den Iran geschleust werden können, erwähnen Sie nicht. Passt natürlich nicht in Ihre Haltung.
Mit Bashing gegen Musk oder mit eigener Haltung hat das nichts zu tun.
Das Beispiel Iran ist ein positives. Genauso gibt es andere Beispiele: In Myanmar wurden Starlink-Terminals in großem Stil von Cyberkriminellen genutzt, die von dort aus weltweite Betrugsmaschen organisieren. Trotz internationaler Forderungen, den Zugang für diese Zentren zu blockieren, reagierte Starlink bisher nicht öffentlich auf diese Vorwürfe.
Fakt ist: Starlink ist Musk. Und es hängt von Musk ab wer mit Internet versorgt wird oder eben nicht.
Welch Wunder, Technik kann genutzt werden um anderen zu schaden. Vielleicht sollten wir auch den Verkauf von Messern einstellen? Immerhin kann man damit auch andere verletzen.
Ich werde nie verstehen wieso manche denken, dass sie moralisch immer über allem stehen.
Ist natürlich toll von Starlink, dass sie im Iran einspringen. Ist in der Ukraine ja auch passiert, was dazu geführt hat, dass Starlink zu einem nicht unerheblichen Werkzeug in der Kriegsführung wurde. Soweit so gut – jetzt hat ein einzelner Milliardär mit seiner nicht parlamentarischen Einzelmeinung einen erheblichen Einfluss auf das Schicksal eines Landes. Ich wüsste nicht warum man das positiv finden könnte… Ganz von Elon Musk als Person abgesehen.
@Otto dann frag doch mal die Ukraine und Iran wieso man das positiv sehen könnte. Vielleicht einfach mal anfangen auch andere Meinungen zu akzeptieren? Die Unterteilung in „gut“ oder „schlecht“ bringt doch sowieso nichts, weil gut oder schlecht nur eine Meinung ist und kein Fakt. Es sorgt nur für Feindbilder (siehe „Milliardär) und Spaltung.
Brauchen wir in den heutigen Zeiten wirklich mehr gesellschaftliche Spaltung?
Und weiter machen wir uns von US-Diensten abhängig…
Anscheinend gibt es ja keine gescheite Alternative, Astra und Eutelsat haben ja sowas auch aber anscheinend zu langsam, zu kompliziert wesentlich teurer? Das sind ja unsere europäischen Sat Anbieter die das seit Jahrzehnten machen
Oh man, nicht mal im Flugzeug hat man seine Ruhe
Wow langsam kommt die Lufhansa in der Realität an, was in anderen Ländern standart ist ist hier leider immer noch Neuland. Komisch das in den Flugzeugen der US carrier TV, Internet standart ist bis auf die Lowcoast Carrier. Natürlich ist das teilweise kein sat Internet was die da drüben haben sondern über Bodenstationen die Senden und empfangen …
Leider gibt es hier im Blog keinen Rechtschreibungsfilter, das sollte eigentlich Standard werden.
Standard*
Standarte*
Dieses Internet ….. ich sehe darin keine Zukunft.
Dieses Internetz von dem immer alle reden wird sich nicht durchsetzen,)
Doch, das hat mir so ein Internetfluencer gezwitschert
Da ist man mal auf Kurs mit ner deutschen Firma und geht Richtung Zukunft, dann dauert die Ausstattung schlappe 3 Jahre !
In der Zeit haben andere Airlines schon Apple Vision Pro an jedem Sitzplatz an Board :)
Leute geht mal Gas in unserem Entwicklungsland
Was Quatar und Emirates seit langem können, will die Lufthansa nun innerhalb von nur 3 Jahren integrieren. Grandios !