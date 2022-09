AirPods Pro 2: Touch-Lautstärkeregelung ist das „heimliche“ Top-Feature

Für eine Übersicht der jeweils aktuellen Firmware-Versionen für die verschiedenen AirPods-Modelle ruft ihr am besten Apples amerikanische Support-Seite mit dem Titel About firmware updates for AirPods . Es gibt die Seite zwar auch auf Deutsch , hier lässt sich Apple mit den Aktualisierungen allerdings immer sehr viel Zeit. Im Moment sind diese Versionen aktuell:

Die Wiedergabesteuerung im Stiel der verschiedenen AirPods-Modelle ersetzt quasi den früher noch in die Kabel der Apple-Ohrhörer integrierten Mikrofonschalter. Durch einfaches Drücken oder bei Vorhandensein der Touch-Funktion Tippen kann man die Wiedergabe anhalten oder pausieren sowie eingehende Telefonate annehmen. Drückt oder tippt man zweimal kurz hintereinander, so springt die Wiedergabe zum nächsten Titel und durch dreimaliges Tippen oder Drücken kann man den vorherigen Titel wiedergeben.

