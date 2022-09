Handbuch zur Apple Watch Ultra: Die Sonderfunktionen im Detail

Im Nachgang zum Verkaufsstart der Apple Watch Ultra am Freitag hat Apple jetzt auch das Apple Watch Ultra Benutzerhandbuch in deutscher Sprache veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um eine angepasste Version des bereits seit der vergangenen Woche verfügbaren Apple Watch Benutzerhandbuch , in der besonders auch auf die zusätzlichen Funktionen und Besonderheiten der Apple Watch Ultra eingegangen wird. Beide Handbücher legen den Funktionsumfang von watchOS 9 zugrunde.

