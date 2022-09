AirPods Pro 2: Offizielles Trageband kostet 15 Euro extra

Die AirPods Pro 2 bieten ja die Möglichkeit, eine Trage­band­schlaufe an der Ladehülle zu befestigen. Doch auch wenn die Ohrhörer mit 299 Euro nicht gerade günstig sind, Apple selbst legt hier kein entsprechendes Zubehör bei. Stattdessen empfiehlt der Hersteller diesbezüglich den Drittanbieter Incase. Bereits bei der Vorstellung der Ohrhörer hat Apple angemerkt, dass es für die Hülle zwar ein Lanyard mit Schlaufe gibt, das Zubehör jedoch separat erworben werden muss.

Die Incase Tragebandschlaufe wird im Apple Store zum Preis von 14,95 Euro angeboten und dort offiziell als Zubehör für die AirPods Pro 2 vermarktet. Positiv zu erwähnen kann man in diesem Zusammenhang, dass in das geflochtene Band ein Clip integriert ist, mit dessen Hilfe man die AirPods-Hülle einfach auch an einem Rucksack oder dergleichen befestigen kann.

Wer auf diese besondere Ausführung keinen Wert legt, kommt anderswo allerdings deutlich günstiger weg. Bei Amazon oder auf eBay gibt es die Schlaufen meist gleich in der „Klinikpackung“, weil sich der Verkauf einzeln kaum lohnt.

Befestigung für Trageband auch Antenne?

Im Zusammenhag mit der der metallenen Vorrichtung außen an der Ladehülle der AirPods gibt es interessante Spekulationen. So haben der Teardown von ifixit und auch CT-Scans der neuen Ohrhörer gezeigt, dass die Öse für die Lanyard-Aufnahme mit einer metallenen Einfassung am Lightning-Anschluss der Ladehülle verbunden ist.

Nun stellt sich die Frage, was es mit dieser leitenden Verbindung auf sich hat und es klingt zumindest nicht unwahrscheinlich, dass es sich hier um eine Art Antenne oder dergleichen handelt. Details diesbezüglich hat zwar noch niemand herausgefunden, doch wird ein Zusammenhang mit der „Wo ist?“-Integration der Ladehülle hoch gehandelt.

Die neueste Version der AirPods Pro bietet die Möglichkeit, die Ladehülle mithilfe der „genauen Suche“ von „Wo ist?“ aufzuspüren und über den ebenfalls neuen Lautsprecher besser hörbare Töne abzuspielen, um das Case einfacher zu finden.