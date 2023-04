AirPods mit Touchscreen im Ladecase: Apple beschreibt Zusatzfunktionen

Wie sinnvoll der Ausbau der AirPods-Ladecases um zusätzliche Touchscreens ist, darf jedoch hinterfragt werden. Da die Ladehüllen ebenso wie die AirPods selbst mit nicht wechselbare Akkus bestückt sind und nach etwa zwei Jahren verlässlich ihren Geist aufgeben würde man ein Produkt mit limitierter Lebensdauer so zwar durchaus aufwerten, dabei aber auch mit zusätzlichen Komponenten ausstatten, die zwei Jahre später dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf der nächsten Deponie landen werden.

Welche Funktionserweiterungen hat Apple für zukünftige Generationen der drahtlosen AirPods-Ohrhörer in petto? Sollten die von Apples Ingenieuren verfassten Patentschriften zur Umsetzung kommen, dann könnte ein drahtloses Ladecase mit Touchscreen-Display auf dem Programm stehen. Diesen Schluss lässt zumindest eine Einreichung Apples bei der US Patent- und Markenrechtsbehörde, dem „United States Patent and Trademark Offices“ (USPTO) zu.

