15 Euro geschenkt: Audible-Aktion endet heute

Der Deal: In den kommenden vier Monaten bezahlt ihr jeweils nur 2,95 Euro. Dafür darf dann nicht nur ein beliebiges Hörbuch aus dem riesigen Audible-Katalog gewählt werden, das für immer in eurem Besitz bleibt, zudem kann auch auf das erst seit kurzem Erhältliche Streaming-Angebot des Hörbuch-Platzhirschen zugegriffen werden. Wir hatten darüber im vergangenen Sommer berichtet . Audible nennt den neuen Flatrate-Pool „Enthalten im Abo“ und experimentiert hier damit wie sich Kauf-Hörbücher und Streaming-Angebot kombinieren lassen.

Insert

You are going to send email to