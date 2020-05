Sparda-Bank Hannover unterstützt Apple Pay

Mit der Sparda-Bank Hannover bietet eine weitere Bank aus dem Verbund der Sparda-Banken Apple Pay an. Auf die offizielle Bestätigung der Bank warten wir noch. Doch das Hinzufügen der Kreditkarten der Sparda Hannover wird in der App der Bank bereits beworben und dürfte in Kürze für alle Kunden möglich sein.

Möglich macht dies der diesen Monat erfolgte Wechsel der Sparda-Bank Hannover zum IT-Dienstleister Fiducia. Dieser stellt auch die Software-Plattform für die Volks- und Raiffeisenbanken bereit, inklusive der für die Apple-Pay-Anbindung nötigen Voraussetzungen.

Die Sparda-Bank Hannover ist damit nach Berlin und Südwest das dritte der elf im Sparda-Bankenverbund vertretenen Institute, dessen Kunden mit Apple Pay kontaktlos bezahlen können.