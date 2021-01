AirPods Max und HomePod mini jetzt zum „Originalpreis“ bei Apple

Mit dem neuen Jahr gilt wieder der alte Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. In der Folge sehen wir mit dem HomePod mini und den AirPods Max zwei noch recht junge Apple-Produkte erstmals zum regulären Preis.

Die AirPods Max knacken nach dem Wegfall der Mehrwertsteuer-Senkung nun die 600-Euro-Marke und werden von Apple fortan für 612,70 Euro angeboten. Die verringerte Mehrwertsteuer dürfte Apple bei der Vorstellung der Kopfhörer im Dezember entgegengekommen sein, konnte man den Preis der AirPods Max so doch noch mit einer 5 an erster Stelle ausweisen. Amazon hat den günstigeren Preis übrigens zumindest bislang beibehalten und bietet die Kopfhörer weiterhin für 597,25 Euro an. Sofort lieferbar sind die AirPods Max allerdings weiterhin weder bei Apple noch bei Amazon oder sonstigen Händlern.

Beim HomePod mini dagegen hat Apple den Preis von Beginn an so festgelegt, dass er die 100 Euro auch mit vollem Mehrwertsteuersatz nicht überschreitet. So kann der kleine Siri-Lautsprecher seit Jahresbeginn nun zum offiziellen Preis von 99 Euro bei Apple bestellt werden. Zuvor konnte man den neuen HomePod noch etwas günstiger für 96,50 Euro kaufen.

Zahlreiche Hüllen für die AirPods Max verfügbar

Auf unseren Bericht zum Waterfield-Case für die AirPods Max hin haben uns zahlreiche Nutzer darauf hingewiesen, dass der Markt an Drittanbieter-Zubehör hier bereits mächtig Fahrt aufgenommen hat. Eine entsprechende Produktsuche spuckt dann auch zahlreiche Case-Varianten aus, die teils schon ab 15 Euro und auch kurzfristig erhältlich sind.

Wie gut das am Ende alles passt, muss sich zeigen. Doch dürften die im Stil klassischer Kopfhörer-Cases gehaltenen Artikel auf jeden Fall deutlich mehr Schutz bieten, als das von Apple mitgelieferte „Smart Case“. Aufpassen müsst ihr nur bei der Produktbeschreibung: Wer es möglichst kompakt will, muss in der Regel auf die Mitnahme der Apple-Hülle verzichten. Wenn die AirPods Max mitsamt Smart Case in die Drittanbieter-Cases passen sollen, fallen diese zum Teil deutlich größer aus.