„Neujahrs-Herausforderung“ will Apple-Watch-Besitzer motivieren

Abzeichenjäger mit Apple Watch können sich im aktuellen Monat Januar eine besondere Auszeichnung holen. Apple begleitet den Start ins Jahr 2021 mit einer exklusiven „Neujahrs-Herausforderung“.

Wer die Neujahrs-Herausforderung 2021 in seine virtuelle Medaillensammlung aufnehmen will, muss die damit verbundene Fitness-Aufgabe absolvieren. Die Auszeichnung gibt es nämlich nur, wenn man alle drei Fitness-Ringe an sieben Tagen im Januar in Folge schließt.

Der neue Wettbewerb läuft unabhängig von der ebenfalls verfügbaren, regulären monatlichen Herausforderung für den Monat Januar. Dementsprechend wird das Abzeichen untern den „Limitierte Ausgabe“-Herausforderungen in Apples Fitness-App abgelegt.

Apple Watch: Fitness-Wettbewerbe austragen

Passend dazu hält der Apple Support auch ein neues Anleitungsvideo zu der in die Fitness-App integrierten Wettbewerbs-Funktion bereit. Hier bekommt ihr erklärt, wie ihr einen Wettbewerb erstellt und befreundete Apple-Watch-Besitzer dazu einladen könnt.

