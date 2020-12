Spotify: Musik-Genres zu Song, Künstler und Album ermitteln

Der diesjährige Spotify-Jahresrückblick bescheinigte uns mit „Float House“ ein eindeutiges Lieblingsgenre, dass die im vergangenen Jahr abgespielte Musik in unseren Accounts dominierte. Eine Bezeichnung, die wir bis dahin so noch nicht kannten.

Entsprechend kam relativ schnell die Neugier danach auf, welche Genres Spotify der laufenden Musik überhaupt zuordnet. Leider exponiert der Musik-Streaming-Dienst die Genres in den offiziellen Apps für iPhone, iPad und Mac nicht. Wissensdurstige Anwender müssen Umwege beschreiten, um die zugeordneten Musik-Kategorien in Erfahrung zu bringen.

Im Web auf chosic.com

Online ist dies mit Hilfe des sogenannten „Music Genre Finder“ auf chosic.com möglich. Hier könnt ihr nach beliebigen Songs suchen und bekommt anschließend die Genre-Übersicht präsentiert, die Spotify und LastFM den eingegebenen Liedern zugeordnet haben.

Unser Test-Track, „Phaze-Shift“ von „Forest Drive West“, wird hier gleich in acht Subladen einsortiert: Bass Music, Breaks, Drumfunk, Dub Techno, Experimental Techno, Float House, Microhouse und Outsider House.

Über die Spotify-API

Alternativ ist auch die Abfrage direkt über die offizielle Spotify-Webschnittstelle möglich. Nach kurzer, kostenfreier Entwickler-Registrierung kann diese direkt im Web befragt werden und spuckt etwa auf der Seite „Get an Artist“ alle Genres aus, die bestimmten Interpreten zugeordnet wurden.

Ihr benötigt hier lediglich die Artist ID, die sich den in Spotify-kopierten Künstler-Links entnehmen lässt. Bei „Forest Drive West“ ist die Artist ID etwa: „0K1lHu1BP65Z1DErnljxUw„.

Horizont erweitern

Wird diese in der „Get an Artist“-Seite eingetragen, kommen hier die gleichen Genre zum Vorschein, wie in der Websuche auf chosic.com. Diese könnt ihr dann in dem genialen Web-Portal „Every Noise at Once“ dafür nutzen verwandte Genres und tonangebende Interpreten zu entdecken.