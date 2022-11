Navi-App Sygic integriert Satellitenkarten

Sygic setzt wie gesagt auf ein Premium-Modell, dessen zusätzlicher Leistungsumfang sich sieben Tage lang kostenlos testen lässt. In den Einstellungen der App wird auf den ersten Blick ersichtlich, was sich mit der kostenlosen Version und was nur gegen Gebühr nutzen lässt, Premiumfunktionen wie Verkehrsmeldungen oder die Funktion als Head-up Display sind deutlich als solche gekennzeichnet. Für deren Nutzung fällt dann eine Jahresgebühr von 25 Euro an.

Die neue Ansichtsoption kann besonders dann hilfreich sein, wenn man mit den Gegebenheiten am Zielort nicht vertraut ist und beispielsweise die Parksituation überprüfen will. Die klassische Navigation kann dann direkt aus dieser Ansicht gestartet werden.

