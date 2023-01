AirPods-Ausblick: Günstiges Modell und neue Max-Variante

Apples AirPods, die 2016 in den Markt eingeführten Drahtlos-Ohrhörer haben die kabelgebundene Kopfhörer in der iPhone-Community mittlerweile so gut wie vollständig von der Bildfläche verdrängt.

Die Nachfrage nach den ersten AirPods war über Jahre hinweg so groß, dass sich die kleinen Stecker nicht nur zu einem der Populärsten Zubehör-Produkte Apples entwickelten, sondern vor allem in den Anfangstagen nahezu durchgängig vergriffen waren. Dies gilt auch für die aktuellen AirPods Pro 2, die weiterhin stark nachgefragt sind und immer mal wieder mit langen Lieferzeiten zu kämpfen haben.

Vom Erfolgsprodukt zur Produktfamilie

Seit 2016 hat Apple aus dem Erfolgsprodukt AirPods eine ganze Produktfamilie gemacht und bietet neben der 2. Generation der regulären AirPods nicht nur die AirPods 3 und die AirPods Pro 2 an, sondern seit Dezember 2020 auch den Over-Ear-Kopfhörer AirPods Max. Nun scheint die AirPods-Familie vor einem Ausbau zu stehen, der die Auswahl an Kopf- und Ohrhörern um ein preiswertes Modell ergänzen soll.

Die „AirPods Lite“ sollen dabei bereits zu einem Preis von 99 US-Dollar verkauft werden und so eine noch breitere Zielgruppe ansprechen als bislang. Dies hat der in Apples Zulieferer-Kreisen hervorragend vernetzte Analyst Ming-Chi Kuo in Erfahrung gebracht und in einer Reihe von Einträgen auf dem Kurznachrichten-Dienst Twitter zu Protokoll gegeben.

Zum Vergleich: Die Preisspanne der AirPods reicht aktuell von 129 US-Dollar (für die AirPods der 2. Generation), über $169 (für die AirPods 3) und $249 (für die AirPods Pro 2), bis hin zu $549 (für die AirPods Max).



Mit neuem Max ab Ende 2024

Und nicht nur am unteren Ende der Produktmatrix erwartet Kuo Neuerungen, sondern auch im Gegenüberliegenden Bereich. Zusammen mit den AirPods Lite soll Ende 2024 bzw. Anfang 2025 nämlich auch ein neues Modell der AirPods Max in den Markt eingeführt werden. Hier kennt Kuo bereits die Fertiger (Luxshare ICT und Hon Teng) ansonsten aber noch keine weiteren Details.