AirPods auch mit Qi-Ladecase zum Tiefstpreis – Powerbeats 4 vor Verkaufsstart

Nachdem man seit Tagen bereits die AirPods der zweiten Generation mit Standard-Ladecase überraschend günstig für 124,25 Euro bei Amazon bestellen kann, bietet der Online-Versender jetzt auch die AirPods mit kabellosem Ladecase zum derzeit im Vergleich besten Preis an. Wenn ihr die Ohrhörer für 169 Euro haben wollt, müsst ihr allerdings wohl auf längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Die Lieferzeit wird aktuell mit 1 – 3 Monaten angegeben, das kann, aber muss sich nicht noch bessern.

Apple hat die aktuelle Generation der AirPods ohne „Pro“ vor knapp einem Jahr am 20. März 2019 vorgestellt und berechnet im eigenen Onlineshop weiterhin konsequent die Originalpreise in Höhe von 179 bzw. 220 Euro. Als kleinen Bonus kann man sich dort allerdings kostenlos eine Gravur aufs Case machen lassen, darauf müsst ihr beim Kauf bei anderen Händlern verzichten.

Powerbeats 4 erhalten FCC-Zulassung

Auch wenn man es nicht ausschließen kann, so scheint unwahrscheinlich dass Apple im aktuellen Jahr schon einen Nachfolger für die zweite AirPods-Generation in den Handel bringt. Das letzte Mal mussten die AirPods zweieinhalb Jahre auf ein Update warten. Dagegen scheint relativ sicher, dass wir in Kürze eine neue Version der Powerbeats sehen. Die „Powerbeats 4“ mit Unterstützung von „Hey Siri“ hatten sich bereits im Januar versteckt angekündigt und haben jetzt auch die Prüfungen der amerikanischen Zulassungsstelle FCC durchlaufen, somit steht einer Markteinführung eigentlich nichts mehr im Weg.