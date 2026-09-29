Im Vorfeld der für nächste Woche angekündigten Prime Deal Days hat Amazon wieder verschiedene besonders günstige Kamera-Bundles von Blink im Programm.

Die Blink Videotürklingel 2K und die Blink Outdoor-Kamera 2K bekommt man zusammen gerade zum Preis von 34,99 Euro. Wer bei der Außenkamera auf die 2K-Auflösung verzichten kann und sich mit 1080p begnügt, bezahlt für das Bundle aus Blink Outdoor 4 und Blink Videotürklingel 2K sogar nur 24,99 Euro.

Outdoor-Kameras mit Türklingel oder Innenkamera

Ähnlich günstig sind Sets erhältlich, die statt der Videotürklingel eine Innenkamera enthalten. Für 34,99 Euro gibt es die Blink Outdoor-Kamera 2K zusammen mit der Blink Mini 2K und für die Kombi aus der Blink Outdoor 4 und der Blink Mini 2K bezahlt man lediglich 24,99 Euro.

Im Preis inbegriffen ist jeweils das Sync Module Core von Blink. Diese Hub-Variante ermöglicht allerdings nur Bewegungsmitteilungen und einen auf maximal fünf Minuten pro Aufruf begrenzten Live-Zugriff auf die Kameras. Aufzeichnungen sind nur in Verbindung mit einem Blink-Abonnement möglich. Details zu den verfügbaren Tarifen lassen sich dieser Übersicht entnehmen.

Sync Module Core nur mit eingeschränkter Funktion

An dieser Stelle wollen wir auf eine wichtige Einschränkung hinweisen. Das Blink Sync Module 2 ist aktuell nicht bei Amazon erhältlich. Unklar ist, ob das Gerät dauerhaft aus dem Programm genommen wurde oder lediglich vorübergehend nicht lieferbar ist. Mit diesem Zubehör lassen sich Aufnahmen auch ohne Abo lokal auf einem USB-Stick speichern.

Sofern man nicht bereits über dieses Zubehör verfügt, bleibt aktuell nur die Wahl zwischen einem Blink-Abo und dem eingeschränkten Live-Zugriff. Wenn die Kameras oder die Türklingel nur genutzt werden, um zu sehen, wer vor der Tür oder im Garten steht, sollte diese Option genügen. Ansonsten sind die Blink-Abos zu Preisen ab 3 Euro pro Monat und Gerät (oder 30 Euro im Jahr) erhältlich. Für pauschal 100 Euro pro Jahr lassen sich Aufnahmen einer unbegrenzten Zahl von Kameras speichern.