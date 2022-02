Support App verspricht schnelle Hilfe bei Apple-Problemen

In der neuesten App-Version findet sich nun die Option „Teile uns dein Anliegen mit“, mit deren Hilfe man per Diktatfunktion oder alternativ auch über die Bildschirmtastatur das Problem mit eigenen Worten formulieren kann, um im besten Fall dann die passenden Supportoptionen zu erhalten. Das funktioniert mal schlecht und mal recht, auf die Eingabe „Mein Bildschirm ist gesprungen“ hat uns die App Unterstützung bei Problemen beim Versenden von Nachrichten angeboten – wenn man hier allerdings das englische Wort „Display“ verwendet, erhält die korrekte Auskunft.

Insert

You are going to send email to