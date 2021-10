Neu von Nomad: iPhone-13-Cases und Sportbänder für die Apple Watch

Für das iPhone 13 hat Nomad drei neue Hüllen im Programm. Die populärste dürfte auch in diesem Jahr wieder das Modern Leather Case für iPhone 13 sein, das ebenfalls für 59 Dollar angeboten werden wird. Ausgestattet mit einer NFC-Visitenkarte , ist das Modern Leather Case für iPhone 13 optimiert für den Einsatz von MagSafe-Zubehör, besitzt zwei Ösen zur Befestigung eines Lanyards und ist in den Farben Braun, Schwarz und Natur erhältlich. Laut Nomad sollen die Cases Stürze aus bis zu 3 Metern Höhe problemlos überleben.

Für Besitzer der Apple Watch bietet Nomad mit den Sport Bands jetzt eine Reihe neuer Armbändern an. Die 59 Dollar teuren Armbänder werden zukünftig in den Farbvarianten Schwarz, Düne, Spacegrau, Marineblau und Aschgrün verkauft. Kompatibel mit allen Modellen der Apple Watch sind die Armbänder in in zwei Größen für die Apple Watch mit 40/41 mm und die Apple Watch mit 44/45 mm erhältlich.

