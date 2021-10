AirPods 3: Bei Apple vergriffen, bei Amazon bis Freitag

Apple selbst liefert vorbestellte MacBook Pro-Modelle und in der vergangenen Woche georderte AirPods seit dem frühen Morgen aus und punktet mit einem Alleinstellungsmerkmal: Nur direkt bei Apple bestellte AirPods lassen sich auf Wunsch mit einer selbst gewählten Lasergravur personalisieren, die die Lieferung zwar weiter verzögert, die AirPods in Familien und Wohnsituationen mit mehreren Einheiten der drahtlosen Ohrhörer dafür aber eindeutig zuordnen kann.

Wer die AirPods der dritten Generation bislang noch nicht vorbestellt hat, der bekommt die Kopfhörer bei Apple allerdings nur noch, wenn ein Abstecher zur Filiale vor Ort in Kauf genommen wird. Bei Bestellungen im Apple Online Store muss sich mindestens eine Woche, wahrscheinlich aber sogar noch länger geduldet werden. Je nach Postleitzahl zeigt der offizielle Apple Online Store aktuell Versand-Wartezeiten bis zum 4. November an.

