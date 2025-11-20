iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 846 Artikel

Preisnachlass für Apples Ohrhörer

Für 189 Euro: AirPods Pro 2 und Sonos Era 100 im Black Friday
Die heute angelaufene Black-Friday-Woche bringt teils deutliche Preisvorteile für Nutzer, die Zubehör im Apple-Umfeld suchen. Die AirPods Pro der zweiten Generation werden bei Amazon aktuell für 189 Euro angeboten.
Auch mit Blick auf die Vergangenen Wochen ein sehr gutes Angebot, mit Blick auf die neuen AirPods Pro 3 sowieso.

AirPods Pro 2 für 189 Euro

Apple selbst ruft für die dritte Generation der AirPods Pro ja bekanntlich 249 Euro auf, dabei fallen die Unterschiede zwischen beiden Versionen ziemlich gering aus. Die neuere Generation misst zusätzlich den Puls im Ohr und setzt auf etwas strammere Ohreinsätze.

Wer auf die Pulsfunktion verzichten kann und weichere Silikonaufsätze bevorzugt, erhält mit der zweiten Generation einen nahezu gleichwertigen Funktionsumfang. Selbst künftige Softwarefeatures wie die angekündigte Übersetzungsfunktion werden auch von den AirPods Pro 2 noch unterstützt.

Auch bei den Hörgeräte- und Audiofunktionen nehmen sich die beiden Generationen nichts. Mit einer Laufzeit von bis zu 30 Stunden kommen die AirPods Pro 2 (mit Ladecase) sogar auf eine um sechs Stunden längere Akkulaufzeit gegenüber den neuen AirPods Pro 3.

Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,... 189,00 EUR 229,00 EUR

Sonos erweitert Rabattangebote

Parallel zum AirPods-Angebot startet auch Sonos eine eigenständige Rabattaktion zum Black Friday, die noch bis zum ersten Dezember läuft. Der Era 100 ist in diesem Zeitraum für 189 Euro erhältlich und liegt damit ebenfalls deutlich unter dem regulären Verkaufspreis.

Der kompakte Lautsprecher, das Standard-Modell von Sonos, richtet sich an Nutzer, die ein einzelnes Zimmer beschallen möchten. Der Era 100 ist für den stationären Einsatz im Wohnzimmer oder Arbeitsbereich ausgelegt und eignet sich für Musik, Filme und Stimmen. Die Sonos-Aktion umfasst zahlreiche weitere Modelle aus dem Sortiment.

Beide Angebote richten sich an Nutzer, die zum Jahresende ihre Ausstattung ergänzen möchten oder ein frühes Geschenk suchen.

Sonos Era 100 | Smart Speaker mit WLAN, Bluetooth, kompatibel mit Amazon Alexa - Schwarz 179,00 EUR 229,00 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
20. Nov. 2025 um 18:12 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich rechne weiterhin mit 199-210 für die Pro 3 noch dieses Jahr..

    • Denke das Amazon und evtl. MM / Saturn, CoolBlue den derzeitigen Telekom Preis (ohne Gutschein etc.) von 229€ unterbieten wollen.

      Spätestens 28.11. wird sich da hoffentlich was tun, denn dann Kosten sie bei Apple direkt rechnerisch 209€ wenn man die 40€ GiftCard Aktion mit berücksichtigt.

  • Hat jemand mal die Pro2 mit den Pro3 verglichen vom Sound her. Im Test kommen die 3er ja schlechter weg als die 2er.

    • Die 3er sind subjektiv weniger warm im Sound. Die Höhen sind imho klarer bis spitz. Ansonsten sehr ähnlich.

    • Das spricht für mich für die 2er, weil ich spitzen/schrillen Sound nicht mag. Wie sieht es mit dem NC aus? Großer Unterschied oder auch nahezu identisch?

      • NC ist minimal besser, aber das hängt auch vom individuellen „empfindlichen“ Gehör ab.

        Klang technisch sind die tiefen etwas dominanter, Höhen / Mitten etwas Klarer = aber das sind Unterschiede im minimalen Bereich, auch hier hängt es vom eigenen Musikalischen Geschmack ab.

        Wer auf die Herzfrequenz Messung im Ohr über die Pro3 verzichten kann & sich obendrein nicht mit weniger Akku-Leistung zufrieden geben möchte, sollte nicht wechseln.

        Wer aber – wie ich auch – die erste Pro Generation hat, kann über ein Umstieg nachdenken.

      • Ich habe meine Pro 2 (knappes Jahr alt) meinem Sohn vermacht und mir die dritten gegönnt. Fand die 2-er komfortabler und weniger störend bei längerem Tragen. Vom Sound her würde ich sagen gleichauf, Geräuschunterdrückung (Zug und Flugzeug) einfach top aber schwierig einen klaren Unterschied zu erkennen. Bin aber sicherlich kein Spezialist dafür.
        Ich bereue den Kauf dennoch nicht und kann sie empfehlen.

  • Ich habe selbst die 2er und konnte die 3er im direkten Vergleich dazu testen.

    Mehr Höhen, oder wie es schon formuliert wurde spitzere Höhen, kann ich bestätigen. Subjektiv sind sie bei maximal Lautstärke auch lauter, was für mich aber keine Roll spielt. Durch das ANC sind die bei mir auf max. 60-70% wenn die Umgebung schon relativ laut ist.

    In meinen Ohren sitzen beide in etwa gleich gut, wobei ich die 3er nicht beim Sport testen konnte. Fühlt sich aber ähnlich sicher an, vom Halt her.

    An das ANC der 3er hatte ich große Erwartungen, weil Apple es auch groß herausstellt. Ich würde sagen dass die 3er hier leichte Vorteile haben, vor allem bei Konversationserkennung und adaptivem ANC. Für mich wäre es kein Argument für einen Umstieg.

