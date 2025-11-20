Für 189 Euro: AirPods Pro 2 und Sonos Era 100 im Black Friday

Die heute angelaufene Black-Friday-Woche bringt teils deutliche Preisvorteile für Nutzer, die Zubehör im Apple-Umfeld suchen. Die AirPods Pro der zweiten Generation werden bei Amazon aktuell für 189 Euro angeboten.



Auch die AirPods Pro 2 bekommen die neue Übersetzungsfunktion

Auch mit Blick auf die Vergangenen Wochen ein sehr gutes Angebot, mit Blick auf die neuen AirPods Pro 3 sowieso.

AirPods Pro 2 für 189 Euro

Apple selbst ruft für die dritte Generation der AirPods Pro ja bekanntlich 249 Euro auf, dabei fallen die Unterschiede zwischen beiden Versionen ziemlich gering aus. Die neuere Generation misst zusätzlich den Puls im Ohr und setzt auf etwas strammere Ohreinsätze.

Wer auf die Pulsfunktion verzichten kann und weichere Silikonaufsätze bevorzugt, erhält mit der zweiten Generation einen nahezu gleichwertigen Funktionsumfang. Selbst künftige Softwarefeatures wie die angekündigte Übersetzungsfunktion werden auch von den AirPods Pro 2 noch unterstützt.

Auch bei den Hörgeräte- und Audiofunktionen nehmen sich die beiden Generationen nichts. Mit einer Laufzeit von bis zu 30 Stunden kommen die AirPods Pro 2 (mit Ladecase) sogar auf eine um sechs Stunden längere Akkulaufzeit gegenüber den neuen AirPods Pro 3.

Sonos erweitert Rabattangebote

Parallel zum AirPods-Angebot startet auch Sonos eine eigenständige Rabattaktion zum Black Friday, die noch bis zum ersten Dezember läuft. Der Era 100 ist in diesem Zeitraum für 189 Euro erhältlich und liegt damit ebenfalls deutlich unter dem regulären Verkaufspreis.

Der kompakte Lautsprecher, das Standard-Modell von Sonos, richtet sich an Nutzer, die ein einzelnes Zimmer beschallen möchten. Der Era 100 ist für den stationären Einsatz im Wohnzimmer oder Arbeitsbereich ausgelegt und eignet sich für Musik, Filme und Stimmen. Die Sonos-Aktion umfasst zahlreiche weitere Modelle aus dem Sortiment.

Beide Angebote richten sich an Nutzer, die zum Jahresende ihre Ausstattung ergänzen möchten oder ein frühes Geschenk suchen.