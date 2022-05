Amazon Music Unlimited wird nächsten Monat teurer

Wenn ihr ein laufendes Abo von Amazon Music Unlimited habt, das ihr auch dauerhaft weiterhin nutzen wollt, werft am besten mal einen Blick in eure Amazon-Music-Einstellungen . Einzelabos sollten sich hier noch zum alten Preis von 79 Euro auf eine Jahresmitgliedschaft umstellen lassen. Auf diese Weise könnt ihr das Musikstreaming-Angebot noch weitere 12 Monate zu letztendlich deutlich günstigeren Konditionen genießen. Alternativ dazu bleibt das eingeschränkte Standardangebot von Amazon Music weiter im Leistungsumfang der Prime-Abonnements erhalten.

Der Preis für die Echo-Mitgliedschaft bei Amazon Music Unlimited steigt von bislang 3,99 Euro auf 4,99 Euro im Monat. Hier lässt sich der Musikdienst ausschließlich per Sprachsteuerung im Zusammenspiel mit den Amazon-Geräten Echo, Echo Dot, Echo Plus, Echo Show, Echo Studio, Echo Input, Echo Spot, Fire TV nutzen.

Amazon kündigt Preiserhöhungen für die Einzelmitgliedschaft bei Amazon Music Unlimited an. Betroffen sind sowohl der günstige Echo-Tarif als auch die Mitgliedschaft für Prime-Kunden. In beiden Fällen wird es von kommendem Monat an um jeweils einen Euro teurer.

