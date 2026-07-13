Bluetti bietet mit Balco 260 nun sein erstes Speichersystem für Balkonkraftwerke zur Vorbestellung an. Das Gerät wird zur Markteinführung ab 889 Euro angeboten. Optional hat der Hersteller auch verschiedene Starter-Pakete mit Solarpanels und Speichererweiterungen zu Sonderpreisen im Programm. Dank der Steuervergünstigungen für Solaranlagen kann man das System sogar schon inklusive zweier Solarpanels für 818 Euro bestellen. Achtet jeweils auf den zusätzlichen Rabattcode auf der Artikelseite.

Die Basiseinheit verfügt über eine Speicherkapazität von 2.560 Wattstunden, vier MPPT-Eingänge und unterstützt Solarpanels mit einer Gesamtleistung von bis zu 2.400 Watt. Optional lässt sich die Speicherkapazität mithilfe von Zusatzakkus mit jeweils ebenfalls 2.560 Wattstunden auf bis zu 15 Kilowattstunden erweitern.

Mehrere Speicher arbeiten als Verbund

Zusätzliche Ausbaumöglichkeiten ergeben sich dadurch, dass sich die Haupteinheit des Balco-Systems mit bis zu fünf weiteren Speicherstationen verbinden lässt. Die über WLAN verbundenen und im Wohnbereich verteilten Einheiten arbeiten dann als Gesamtsystem zusammen und verteilen Energie sowie Batterieladung automatisch gleichmäßig untereinander.

Die Haupteinheit überwacht dabei kontinuierlich den durchschnittlichen Ladezustand aller Batterien und passt deren Lade- und Entladeverhalten in Echtzeit an. So kann das zentrale Modul tagsüber beispielsweise Solarstrom aufnehmen, während weitere Einheiten bei Bedarf leistungsstarke Verbraucher über ihre integrierte Steckdose versorgen. In Phasen mit geringer Last koordinieren sich alle Geräte automatisch, um den Energieverbrauch im Haushalt möglichst gleichmäßig zu verteilen.

Bis zu 2.300 Watt für direkt angeschlossene Geräte

Trotz der gesetzlich auf maximal 800 Watt begrenzten Netzeinspeisung können direkt an die Solarspeicher angeschlossene Geräte mit bis zu 2.300 Watt Leistung betrieben werden. Hierfür kombiniert das System bis zu 1.200 Watt Batterieleistung mit 1.100 Watt Netzstrom.

Optional lässt sich das System zudem mit einem Smart Meter von Bluetti, Shelly oder Everhome sowie von Bluetti angebotenen Smart-Plugs kombinieren.

Die Haupteinheit Balco 260 ist 47,6 × 26 × 33,6 cm groß. Der Erweiterungsakku ist knapp 25 cm etwas niedriger. Das System ist nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt und auch für den Einsatz im Freien geeignet. Die Betriebstemperatur kann laut Hersteller zwischen -20 und 50 Grad Celsius betragen.

Modell mit 5 kWh folgt

Der neue Akku wurde gemeinsam mit dem Balco 500 bereits im Mai angekündigt, das größere Modell mit 5.000 Wattstunden Speicher soll in wenigen Wochen folgen.

Eine Übersicht der aktuell zur Vorbestellung verfügbaren Modellvarianten findet ihr hier. Laut Bluetti werden die Geräte im August ausgeliefert.