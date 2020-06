Eigene „Zifferblätter“: Clockology mogelt sich auf Apple Watch und in den App Store

Vergleichbares überlebte bislang eigentlich nur in der TestFlight-App. Im offiziellen App Store wurden ähnliche Apple Watch-Anwendungen in der Vergangenheit stets schnell entfernt – Cupertino mag bekanntlich keine individuellen Zifferblätter. Entsprechend schnell wollten wir euch auf die Clockology-Variante aufmerksam machen, der es gelungen ist, sich an der App Store Einlasskontrolle vorbeizumogeln.

Clockology ist eine iPhone-App, die den Bau individueller Zifferblätter möglich macht – allerdings mit einer großen Einschränkung: Statt echter Zifferblätter auszuspucken, zeigt Clockology eure selbst gestalteten Uhren-Grafiken nach dem Sync auf die Uhr nur an in der begleitenden Kompagnon-Anwendung an, die auf der Apple Watch im Vordergrund aktiv sein muss. Ein Akku-Killer und sicher nichts für den Alltag.

Wer kleinen Spielereien jedoch stets aufgeschlossen gegenübersteht, der kann nicht viel damit falsch machen, sich Clockology jetzt schnell zu besorgen, um so auch dann noch mit der App experimentieren zu können, wenn Apple diese schon wieder aus dem App Store verbannt hat. Dies dürfte in den kommenden Tagen passieren.

Habt ihr die Clockology-Komplikation in einem richtigen Zifferblatt hinterlegt lässt sich die Clockology-App schnell am Handgelenk starten und kann durchaus brauchbare Informationen anzeigen.