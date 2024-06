Actioncam Insta360 GO 3S bringt 4K und „Wo ist?“-Integration

Die hier von uns vorgestellte Actioncam Insta360 GO 3 hat einen Nachfolger. Das neue Modell nennt sich Insta360 GO 3S und hat Neuerungen wie die Unterstützung von 4K-Auflösung, verbesserte Aufnahmefunktionen und zudem die Unterstützung von Apples „Wo ist?“-Funktion im Gepäck.

Die neue Kamera behält den kompakten Formfaktor ihrer Vorgängerin bei, unterstützt jetzt aber 4K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde und ist mit einem leistungsstärkeren Chip und einem neuen Weitwinkelobjektiv ausgestattet. Zudem sind jetzt Zeitlupen-Aufnahmen mit 200 fps bei 1080p oder 100 fps bei 2,7K möglich und auf Basis von Dolby Vision HDR verspricht der Hersteller einen größeren Dynamikbereich und höheren Detailgrad. Insta360 hat auch die Wasserdichtigkeit der Kamera verbessert, man kann damit jetzt bis zu zehn Meter tief anstelle von fünf Metern beim Vorgängermodell tauchen.

Mit einem Gewicht von nur 39 Gramm und einem magnetischen Gehäuse kann die Kamera einfach getragen und flexibel befestigt werden. Hierfür ist beispielsweise ein Magnetanhänger, ein Clip für die Befestigung an der Mütze oder am Halsband eines Haustiers oder eine Drehalterung im Lieferumfang enthalten. Der Hersteller betont, dass er die Wärmeableitung für mehr Komfort beim Tragen des Anhängers verbessert und auch die Magnetstärke des „Easy Clips“ optimiert hat, der sich jetzt zudem in Kombination mit dem Anhänger verwenden lässt.

Der von Insta360 angebotene und mit einem Touchscreen ausgestattete Action Pod, der auch als Gehäuse, Fernsteuerung und Ladegerät dient, ist übrigens auch mit dem neuen Modell der Kamera kompatibel. Die GO 3S benutzt denselben magnetischen Befestigungsmechanismus, wie das Vorgängermodell. Für Besitzer der GO 3 ist die Kamera auch einzeln erhältlich, ansonsten umfasst das Standard-Bundle die Kamera, den Action Pod und diverses Zubehör.

Mit 64 oder 128 GB Speicher

Die Insta360 GO 3S ist über die Webseite des Herstellers, Amazon und ausgewählte Händler zu Preisen ab 399,99 Euro erhältlich. Die Kamera wird in zwei Speichervarianten (64 GB und 128 GB) angeboten.