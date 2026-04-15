Für Freiberufler und kleine Teams
Accounted: Buchhaltungs-App speziell für Österreich
Mit Accounted sprechen wir speziell unsere Leser in Österreich an. Der Entwickler der App hat uns angeschrieben und auf das aktuelle Update auf Version 2.2.0 mit zahlreichen Neuerungen aufmerksam gemacht. Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnungs-App ist seinen Worten zufolge entstanden, weil sich das Steuerrecht nicht vollumfänglich mit den für den deutschen Markt konzipierten Anwendungen aus diesem Bereich verträgt.
Buchhaltung speziell für Österreich
Accounted ist als native App für iPhone, iPad und Mac verfügbar und richtet sich vor allem an Selbstständige und kleinere Unternehmen mit Sitz in Österreich. Die App deckt zentrale Aufgaben von der laufenden Buchführung bis zur Vorbereitung der Steuererklärung ab.
Im Mittelpunkt steht die Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben. Beträge können erfasst und automatisch in Netto- und Steueranteile aufgeteilt werden. Ergänzend lassen sich Rechnungen erstellen und die App kann Auswertungen für verschiedene Zeiträume ausgeben. Auch grundlegende Verwaltungsfunktionen sind laut Entwickler integriert. Nutzer können Kontakte und Projekte verwalten sowie Berichte exportieren, etwa für die Zusammenarbeit mit Steuerberatern.
Erweiterte Werkzeuge über gestaffelte Tarife
Neben den Basisfunktionen bietet die Anwendung zusätzliche Werkzeuge für komplexere Anforderungen. Dazu zählen unter anderem die Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen, die Verwaltung von Anlagegütern sowie Funktionen zur Lohnabrechnung für Mitarbeiter. Auch die Vorbereitung bestimmter Steuerformulare kann direkt innerhalb der App erfolgen.
Die Software wird in mehreren Tarifstufen angeboten, die sich nach Funktionsumfang unterscheiden. Ein kostenloser Einstieg ermöglicht grundlegende Buchhaltungsaufgaben, während zusätzliche Funktionen wie Rechnungsstellung, Teamarbeit oder Mitarbeiterverwaltung in den zu Monatspreisen ab 5,99 Euro erhältlichen Premiumvarianten zur Verfügung stehen.
Sämtliche Daten werden lokal beim Nutzer gespeichert. Die optionale Synchronisierung zwischen mehreren Geräten erfolgt über iCloud.
Entwickler: JOLENE LEDERER
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Ich war gerade etwas verwirrt und musste erst nachschauen:
Accounted sollte nicht mit dem etablierten Accountable (für Deutschland und Belgien) verwechselt werden…
Kreativerweise haben beide ein lila A als Logo…
Gibt es eine einfache/schlanke Lösung für Deutschland? Suche eine App-basierte Lösung, um unterjährig Ausgaben zu sammeln und dann am Jahresende einfacher die Gewerbe-GuV machen zu können.
Sevdesk
Habe selbst mehrere Jahre mit sevdesk gearbeitet, aber für mich passte letztlich das Preis-Leistungsverhältnis nicht mehr. Immer wieder traten irgendwelche Bugs auf, deren Behebung meist lange dauerte, und die Belegerfassung und Buchung war mit sevdesk (trotz und teilweise gerade wegen der häufig nicht korrekt funktionierenden Automatisierungsversuche, die jedoch leider nicht abschaltbar waren) immer extrem zeitaufwändig. Zumindest aus meiner Perspektive ist sevdesk definitiv KEINE Empfehlung.
Accountable…
Kennt jemand eine gute gewerbliche Buchhaltungssoftware für Spanien? Aktuell nutze ich sevdesk in Deutschland, für Spanien habe ich holded gefunden, aber vielleicht hat ja jemand noch eine andere Idee…