Accounted: Buchhaltungs-App speziell für Österreich

Mit Accounted sprechen wir speziell unsere Leser in Österreich an. Der Entwickler der App hat uns angeschrieben und auf das aktuelle Update auf Version 2.2.0 mit zahlreichen Neuerungen aufmerksam gemacht. Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnungs-App ist seinen Worten zufolge entstanden, weil sich das Steuerrecht nicht vollumfänglich mit den für den deutschen Markt konzipierten Anwendungen aus diesem Bereich verträgt.

Buchhaltung speziell für Österreich

Accounted ist als native App für iPhone, iPad und Mac verfügbar und richtet sich vor allem an Selbstständige und kleinere Unternehmen mit Sitz in Österreich. Die App deckt zentrale Aufgaben von der laufenden Buchführung bis zur Vorbereitung der Steuererklärung ab.

Im Mittelpunkt steht die Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben. Beträge können erfasst und automatisch in Netto- und Steueranteile aufgeteilt werden. Ergänzend lassen sich Rechnungen erstellen und die App kann Auswertungen für verschiedene Zeiträume ausgeben. Auch grundlegende Verwaltungsfunktionen sind laut Entwickler integriert. Nutzer können Kontakte und Projekte verwalten sowie Berichte exportieren, etwa für die Zusammenarbeit mit Steuerberatern.

Erweiterte Werkzeuge über gestaffelte Tarife

Neben den Basisfunktionen bietet die Anwendung zusätzliche Werkzeuge für komplexere Anforderungen. Dazu zählen unter anderem die Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen, die Verwaltung von Anlagegütern sowie Funktionen zur Lohnabrechnung für Mitarbeiter. Auch die Vorbereitung bestimmter Steuerformulare kann direkt innerhalb der App erfolgen.

Die Software wird in mehreren Tarifstufen angeboten, die sich nach Funktionsumfang unterscheiden. Ein kostenloser Einstieg ermöglicht grundlegende Buchhaltungsaufgaben, während zusätzliche Funktionen wie Rechnungsstellung, Teamarbeit oder Mitarbeiterverwaltung in den zu Monatspreisen ab 5,99 Euro erhältlichen Premiumvarianten zur Verfügung stehen.

Sämtliche Daten werden lokal beim Nutzer gespeichert. Die optionale Synchronisierung zwischen mehreren Geräten erfolgt über iCloud.