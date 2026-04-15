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LumeGret soll bis zum Sommer 2026 starten

Mova kündigt Solarspeicher-System für die Steckdose an
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Mova hat aktuell nicht nur einen Premium-Poolroboter und einen Reinigungsroboter mit ausfahrbarer Moppscheibe angekündigt, der Hersteller will sich künftig auch als Anbieter von Solarspeicherlösungen positionieren. Den Einstieg in dieses Produktsegment plant Mova noch im ersten Halbjahr 2026 mit dem Solarsystem LumeGret.

Die neue Produktreihe ist laut Mova als Plug-and-Play-Lösung konzipiert und soll ohne aufwendige Installation durch Fachpersonal auskommen. Für den Anschluss werde lediglich eine herkömmliche Steckdose benötigt, dann lasse sich LumeGret beispielsweise auf einem gewöhnlichen Balkon innerhalb von 30 Minuten in Betrieb nehmen.

Mova Lumegret A2000

Zwei Modelle mit erweiterbarer Kapazität

Zum Start will Mova das System in zwei verschiedenen Varianten anbieten, die dann jeweils erweiterbar sind. LumeGret A2000 soll mit einer Standardkapazität von 1,92 kWh kommen und sich auf bis zu 9,6 kWh erweitern lassen. Das größere Modell LumeGret A4000 soll einen Speicherbereich zwischen 4 und 20 kWh abdecken.

Das Modell A4000 ist laut Mova auf langfristige Wirtschaftlichkeit ausgelegt und soll mit 10.000 Ladezyklen eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren bieten und mit einer 10-jährigen Garantie ausgestattet sein. Beim Modell A2000 liegt der Fokus laut Mova auf erhöhter Sicherheit. Das Gerät soll über ein vierstufiges Schutzkonzept und ein integriertes Aerosol-Löschsystem verfügen.

Move Lumegret A4000

App-Steuerung und intelligentes Auto-Laden

Die Steuerung per App ist mittlerweile Standard bei solchen Systemen. So soll sich auch LumeGret von Mova auf diesem Weg steuern und überwachen lassen. Unterstützt durch KI-Funktionen soll dabei laut Hersteller die Maximierung des Eigenverbrauchs im Vordergrund stehen. Dazu zählt der Ankündigung zufolge auch die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge in das System zu integrieren und diese mithilfe einer FluxCharge genannten Technologie mit bis zu 2,5 kW intelligent zu laden.

Weitere Details zum Verkaufsstart und den Preisen dürften in den nächsten Wochen folgen.
15. Apr. 2026 um 12:51 Uhr von chris Fehler gefunden?


    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Bin ja mal auf die Preise gespannt, aktuell sind mir die Speicher mit 6-800 € für zwei KW echt zu teuer oder ich hab noch nicht das richtige gefunden. :-)

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  • Der sieht doch sehr nach dem Speicher von FoxEss aus.
    Siehe Solakon und Tepto … dort sind die erhältlich, jeweils entsprechend gebrandet.
    2,11 kWh für je ca. 600€.

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