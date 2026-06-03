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Neue Version der kostenlose App

Abo-Verwaltung aTrackr unterstützt jetzt geteilte Konten
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Die erst kürzlich von uns vorgestellte Abo-Verwaltung aTrackr steht inzwischen in Version 1.3 zum Download bereit. Mit dem Update erweitert der Entwickler die Anwendung um eine neue Freigabefunktion für gemeinsame Konten.

Nutzer können ihre in aTrackr gespeicherten Daten nun über iCloud mit Familienmitgliedern oder Freunden teilen. Die Freigabe erfolgt laut Entwickler ähnlich wie bei geteilten Apple-Notizen über Mail, Nachrichten oder einen direkten Link. Voraussetzung dafür ist, dass auf beiden Geräten die aktuelle App-Version installiert ist und die optionale iCloud-Synchronisierung aktiviert wurde.

Datenabgleich in Echtzeit

Geteilte Daten werden anschließend in Echtzeit zwischen den beteiligten Nutzern abgeglichen. Änderungen an laufenden Abonnements sollen damit direkt auf allen verbundenen Geräten sichtbar werden. Der Ersteller eines Kontos kann die Freigabe jederzeit wieder beenden.

Atrackr 2

Grundlage der Freigabefunktion sind sogenannte Konten. aTrackr erlaubt es, Abonnements für mehrere Personen oder Benutzerkonten getrennt zu verwalten. Diese werden in unterschiedlichen Konten organisiert. So lassen sich gezielt auch nur einzelne Bereiche der in der App gespeicherten Daten freigeben. Geteilte Konten werden in der App mit einem roten Symbol markiert, lokal gespeicherte erscheinen dagegen mit grauem Icon.

Darüber hinaus erweitert die App die Darstellung einzelner Abonnements. In den Listenansichten wird nun zusätzlich die jeweilige Kategorie angezeigt. Auch der zugehörige Kontoinhaber lässt sich direkt erkennen.

Kostenlose Abo-Verwaltung mit iCloud-Sync

aTrackr dient zur Verwaltung laufender Abonnements und soll dabei helfen, regelmäßige Ausgaben für Streamingdienste, Software-Abos und andere wiederkehrende Kosten im Blick zu behalten.

Atrackr 1

Neben Übersichten zu monatlichen und jährlichen Ausgaben bietet die Anwendung Diagramme, Kategorien und Kalenderansichten. Unterstützt werden zudem mehrere Währungen. Laut Entwickler bleiben sämtliche Daten standardmäßig lokal auf dem Gerät gespeichert. Die Synchronisierung über iCloud ist optional und nutzt ausschließlich Apples Infrastruktur.

aTrackr lässt sich komplett kostenlos laden und verwenden.

Laden im App Store
aTrackr
aTrackr
Entwickler: ROBERT HAMMER
Preis: Kostenlos
Laden
03. Juni 2026 um 18:20 Uhr von chris Fehler gefunden?


    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Gibt’s in der App, auch eine Kündigungserinnerung?

    Hab Dank des Artikels,endlich mal dran gedacht, mein „Wow Abo“ zu kündigen.

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  • Kennt jemand eine Abo-Verwaltung welche auch eine Mac App besitzt?

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  • Man kann ein Ende Datum von Beginn an hinterlegen und definieren ob man sich per Push Benachrichtigung erinnern lassen möchte bzw. bei Bedarf auch ein Sync in die Reminders App oder Kalender App.
    Bei Bedarf integriere ich gerne noch eine zusätzliche Push Benachrichtigung mit Kündigungserinnerung.
    Liebe Grüße Robert

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    • Servus Robert. Danke für die App. Bau doch mal eine Spenden Möglichkeit ein. Ich finds super wenn „kleine“ Entwickler sowas bauen und es auch noch funktioniert und Sinn macht. Da geb ich gerne ein paar Euro.

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