Strategiespiel „Company of Heroes“ für iPhone verfügbar

Feral Interactive bietet das Strategiespiel Company of Heroes jetzt auch für das iPhone an. Die Veröffentlichung kommt nicht als eigenständige App, sondern als Erweiterung der seit Jahresbeginn zum Preis von 14,99 Euro erhältlichen iPad-Version. Wer diese bereits besitzt, kann den Titel jetzt auch auf dem iPhone spielen.

Der Titel wurde bereits mit Veröffentlichung der iPad-Version umfassend für das Spiel auf Mobilgeräten optimiert. Mit den Update auf Version 1.1.1 kommt nicht nur die Anpassung an das iPhone, sondern auch diverse Verbesserungen und Optimierungen hinzu. Die vollständige Update-Liste hängen wir unten an.

Company of Heroes stellt die Befreiung Frankreichs im zweiten Weltkrieg nach, der Spieler befehligt dabei US-Truppen bei der Landung in der Normandie am sogenannten D-Day. Das Spiel lässt sich auf dem iPhone ab der Modellreihe 6s nutzen.

Company of Heroes – Neuerungen mit Version 1.1.1: