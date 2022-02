Abo-Einnahmen der Top-Apps gehen steil nach oben

Dabei dürfte der Steigflug der Abo-Modelle auf beiden Plattformen noch ein ganzes Weilchen andauern. Die großen Anbieter haben längst Gefallen an dieser langfristigen Einnahmequelle gefunden und die steigenden Zahlen gepaart mit der zunehmenden Bereitschaft der Nutzer, sich auf regelmäßige Zahlungen einzulassen, lockt immer neue Anbieter auf den Plan. So experimentieren Social-Media-Giganten wie Twitter, TikTok und Instagram längst mit neuen Monetarisierungsmodellen und eben erst hat auch Tumblr eine Abo-Option gestartet – zum Monatspreis von 4,99 Dollar oder für 39,99 Dollar im Jahr bietet die Blogging-Plattform jetzt die Möglichkeit, Werbeanzeigen vollständig auszublenden.

Aus den Geldbörsen von Android-Nutzern ist hier deutlich weniger Geld geflossen, so verzeichnet die Statistik hier gerade mal 4,8 Milliarden Dollar an Abo-Ausgaben. Bemerkenswert ist allerdings das rasante Wachstum diesbezüglich bei Google Play. So sind die Ausgaben der Nutzer hier im Jahresverlauf um satte 78 Prozent nach oben gegangen.

Insert

You are going to send email to