Smarthome-Zubehör von Lidl mit HomeKit kompatibel

Lidl bietet jetzt die Option zur HomeKit-Anbindung seiner unter dem Label Silvercrest vertriebenen Smarthome-Produkte. Als Voraussetzung dafür ist der Silvercrest-Hub jetzt als HomeKit-Version erhältlich. Das mit bereits vorhandenen Zigbee-Produkten von Silvercrest kompatible Gateway ist zum Preis von 24,99 Euro erhältlich.

Die Bestrebungen von Lidl, sein Smarthome-Zubehör mit HomeKit kompatibel zu machen, haben sich bereits vor einem Jahr in Form von Anpassungen in der App „Lidl Home“ angekündigt. Jetzt bringt die neue Hub-Version ähnlich wie wir es bei IKEA gesehen haben die Möglichkeit, von HomeKit unterstützte Silvercrest-Produkte in Apples Smarthome-System einzubinden.

Eine Übersicht aller derzeit unter dem Lidl-Label Silvercrest erhältlichen Smarthome-Produkte listet unter anderem teils extrem günstige Bewegungsmelder, Rauchmelder, Steckdosen, Beleuchtungsprodukte und Überwachungskameras. Welche davon in Verbindung mit dem neuen Hub tatsächlich auch in HomeKit erscheinen, gilt es noch zu prüfen. Was zumindest funktionieren sollte, sind die neueren und gemeinsam mit dem neuen Hub abgebildeten Zigbee-Produkte von Lidl wie etwa dieser Zwischenstecker für 9,99 Euro.