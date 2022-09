Abo-Dienst „Eero Secure“ wird zu „Eero Plus“ (und teurer)

Anwender, die die WLAN-Hardware von Eero im Einsatz haben können diese, nach den Ausgaben für die einmalige Hardware-Anschaffung nutzen, ohne dass weitere Kosten fällig werden.

Eero Secure: Seit Sommer 2021 auch in Deutschland

Sind die Eeros aufgestellt, mit dem Router verbunden und einmalig konfiguriert, kümmern sich die Mesh-Geräte um ein solides WLAN, das ohne Aussetzer und Performance-Einbrüche über Monate hinweg genutzt werden kann, ohne einmal neu gestartet werden zu müssen. Wir sprechen aus Erfahrung.

Allerdings bietet Eero schon länger einen Zusatz-Service an, der gegen monatliche Gebühr gebucht werden kann. In Deutschland seit Juni 2021 für alle Eero-Besitzer erhältlich (die ihre Geräte nicht im sogenannten Bridge-Modus einsetzen) offeriert Eero Secure Zusatzfunktionen wie eine Kindersicherung und einen netzwerkweiten Werbeblocker, verspricht besonderen Schutz von Botnets, Malware, Spyware und Phishing-Seiten und stand bislang in zwei Geschmacksrichtungen zur Buchung bereit.

Eero Secure und Eero Secure+

Interessierte Anwender konnten sich für „Eero Secure“ zum Monatspreis von 3,99 Euro oder für „Eero Secure+“ für monatlich 10,99 Euro entscheiden. Der Unterschied: Währen der günstige Tarif lediglich die angeführten Netzwerk-Funktionen bot, legte der teurere Tarif noch den Zugriff auf Drittanbieter-Angebote wie die Passwortverwaltung 1Password, die Malware-App Malwarebytes und das VPN-Angebot Encrypt.me oben drauf.

Eero Plus ersetzt Eero Secure und Eero Secure+

Eero Plus

Beide Angebote sollen fortan vereinfacht und durch das neue Abo „Eero Plus“ ersetzt werden, das in Funktionsumfang und Preis der „Eero Secure+“-Option gleicht und keine günstigere Alternative mehr anbietet.

Details dazu, wie es mit den Bestandskunden in den aktuellen Tarifen weitergeht, will Eero in den kommenden Tagen bekanntgeben. Die Informationen dürften dann auf dieser Übersichtsseite auftauchen.