Basketball: Profi-Liga NBA mit neuer App zum Saisonstart

Ein personalisierter Account, der als „Membership Program“ beschrieben wird und Fans mit Behind-the-Scenes-Inhalten, Abstimmungen, Belohnungen und Vorteilsprogrammen von Partnern verbinden will – glücklicherweise ist die NBA ID optional und muss nicht erstellt werden. Eine Account-Erstellung über Apple bietet die neue App leider nicht an.

Die NBA-Saison 2022-2023 beginnt in diesem Jahr offiziell am 18. Oktober. Mit guten drei Wochen Vorlauf hat die populärste Basketball-Liga der Welt jetzt eine runderneuerte iPhone-Applikation vorgestellt, die als zentraler Anlaufpunkt für die Fans aller Teams fungieren soll und mit einer neuen Preisgestaltung versucht ein breiteres Publikum zu erreichen.

