Gerade kostenlos: Party-Banner-App spielt AirPlay-Animationen

Kurzer Hinweis auf die kleine iPhone-Applikation Party Banner. Nachdem diese sich zuletzt für knapp 2 Euro im App Store anbot, lässt sich der nur 1 Megabyte kleine Download aktuell gänzlich kostenlos laden.

Einsatzzweck: Die Party-Banner-App bietet mehrere Animationen an, die sich per AirPlay an entfernet Mac, Apple TV-Einheiten oder Fernseher mit entsprechender AirPlay-Unterstützung streamen lassen.

Diese laufen dann, ähnlich wie ein Bildschirmschoner, in einer Dauerschleife und können etwa in Schaufenstern oder auf Veranstaltungen eingesetzt werden. Die Animationen lassen sich durch Eingabe eines Namens personalisieren und erlauben es die Happy-Birthday-Grüße so auch auf den Gratulanten zuzuschneiden.