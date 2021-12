Ab Samstag: Mobile Briefmarken der Post werden teurer

In der ersten Zeile steht dabei lediglich das Wort #PORTO, in der zweiten Zeile wird der eigentlich Code der mobilen Briefmarke vermerkt. Für muss seit der Umstellung des Handyportos im November 2020 übrigens keine zusätzliche Service-Gebühr mehr entrichtet werden.

Die neuen Brief-Preise sollen voraussichtlich bis Ende 2024 gelten und werden nach dem Jahreswechsel auch in der Post&DHL-App angezeigt. Hier können die Mobile Briefmarken direkt gekauft und anschließend per Kugelschreiber auf dem zu versendenden Brief notiert werden. Käufer der mobilen Briefmarken müssenden angezeigten Code dabei in zwei Zeilen notieren.

Während Nutzer konventioneller Briefmarken ihre Restbestände mit Hilfe selbst druckbarer Ergänzungsmarken aufbrauchen können – diese lassen sich auf Wunsch auch in Form von Klebebriefmarken ordern – sollten Freunde der mobilen Briefmarke ihre eventuell noch vorhandenen Porto-Codes zum Aufschreiben in den kommenden Stunden aufbrauchen.

