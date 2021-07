Abgeordnete am iPhone: Software stellt an den Online-Pranger

Abgeordnete, die selbst während laufender Debatten und Abstimmungen tief in ihr iPhone versunken sind, gehören nicht nur im Bundestag und in den zahlreichen deutschen Landesparlamenten zum Alltag, auch in Belgien stören sich Wähler an den häufig unkonzentriert wirkenden Volksvertretern.

Was die Flämische Regierung in Belgien angeht, setzt das junge Digital-Projekt „The Flemish Scrollers“ von Dries Depoorter jetzt auf die Unterstützung durch künstliche Intelligenz, um den andauernden Griff zum Handy öffentlichkeitswirksam zu kritisieren.

Automatisierte Tweet-Kritik

Das Digital-Projekt wertet dazu den YouTube-Livestream der Parlamentssitzungen aus und erfasst, welche Abgeordnete sich durch ihr Smartphone vom Geschehen im Saal ablenken lassen.

Immer dann, wenn auf YouTube ein neuer Livestream startet, sucht die von Dries Depoorter in Python geschriebene Software nach Telefonen im Bild und versucht die Politiker hinter den Touchscreen-Bildschirmen zu identifizieren.

Die KI-Anwendung setzt dafür auf eine integrierte Gesichtserkennung. Werden entsprechende Sequenzen gefunden, werden diese auf Twitter und Instagram mit dem Namen des Politikers und der begleitenden Bitte veröffentlicht, sich doch wieder auf die Rede im Saal zu konzentrieren.

Das Projekt „The Flemish Scrollers“ ist seit 5. Juli im Einsatz und soll, wenn gerade keine Live-Sitzungen laufen, alte Archiv-Aufnahmen der Flämischen Regierung auswerten.

Dries Depoorter beschreibt den Hintergrund von „The Flemish Scrollers“ auf dieser Projektseite. Die Videos ertappter Politiker landen auf dem Twitter-Account @FlemishScroller.

Projekt zieht auch Kritik auf sich

Neben Zuspruch erntete das Projekt auch Kritik von Anwendern und Anwenderinnen, die in den sozialen Netzen mehrfach darauf aufmerksam machten, dass diese Form der Dauerüberwachung wohl keinem anderen Arbeitnehmer zuzumuten sei.