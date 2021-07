iOS 14.7: Apple zögert noch mit der Freigabe

Obgleich iPhone-Entwickler und interessierte Anwender inzwischen bereits die zweite Vorabversion von iOS 15 ausprobieren, zögert Apple die Freigabe des Punkt-Update auf iOS 14.7 weiter hinaus.

So hat Cupertino in der Nacht zum Freitag die nunmehr fünfte Beta-Version von iOS 14.7 veröffentlicht und testet das voraussichtlich letzte Update der iOS 14-Familie länger als iOS 14.1, iOS 14.2, iOS 14.3, iOS 14.4 und iOS 14.6. Lediglich Version 14.5 verbrachte mit ihren acht Vorabversionen noch mehr Zeit in der Aufwärmphase.

Neu verfügbar sind die folgenden Testversionen:

macOS Big Sur 11.5 beta 5 (20G5065a)

iOS 14.7 beta 5 (18G5063a)

iPadOS 14.7 beta 5 (18G5063a)

watchOS 7.6 beta 5 (18U5561a)

tvOS 14.7 beta 5 (18M5559a)

iOS 14.7 wird bereits seit dem 20. Mai getestet und verzichtet weitgehend auf die Bereitstellung neuer Funktionen. Lediglich in der ersten Vorabversion hatten sich für einen kurzen Zeitraum neue HomePod-Timer in der Home-App sehen lassen. Apple entfernte diese zum Rollout der öffentlichen Vorabversion jedoch wieder.

Nur Fehlerbehebungen und Systemverbesserungen?

Unklar bleibt ob sich iOS 14.7 ausschließlich auf das Ausspielen Fehlerbehebungen und Systemverbesserungen konzentrieren wird, oder ob das Update auch Vorbereitungen für die Unterstützung neuer Hardware aus Cupertino mitbringt. Zuletzt waren immer wieder Gerüchte laut geworden, Apple könnte kurz davor stehen die dritte AirPods-Generation zu veröffentlicht. Um diese ist es in den zurückliegenden Wochen jedoch wieder so still geworden, dass eine Veröffentlichung der neuen Ohrhörer vor der Präsentation des iPhone 13 eher unwahrscheinlich wirkt.

In jedem Fall wird iOS 14.7 eine der wenigen iOS-Versionen sein, die die 7 hinter dem Punkt in ihrer Versionsnummer tragen. Bislang schaffte es nur die im vergangenen Jahr ausgegebenen Version 13 des iOS-Betriebssystems auf Ausgabe 13.7.