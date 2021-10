Ab 429 Euro, ab 14:00 Uhr: Apple Watch Series 7 startet Freitag

Noch bietet sich die Apple Watch Series 6 im Apple Online Store für identische Preise ab 429 Euro an, das im vergangenen Jahr in den Markt eingeführte Modell dürfte sich jedoch spätestens am Freitag aus Apples offiziellem Online-Shop verabschieden.

Die Gerüchteküche hat es bereits in der vergangenen Woche prognostiziert , heute Mittag haben die Spatzen von Hermès dann mit ihrem fröhlichen Zwitschern vorweggenommen , was Apple im Laufe des Nachmittags offiziell bestätigt hat: Die Vorbestellungen der Apple Watch Series 7 werden ab Freitag, 8. Oktober ab 14:00 Uhr im Apple Online Store möglich sein.

