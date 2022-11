Stets im November lobt Apple die hauseigenen Apple Music Awards aus und zeichnet mit dem Branchenpreis herausragende Musiker, Bands und Songwriter aus, die in den zurückliegenden 12 Monaten besonders aufgefallen sind.

Einen Vorgeschmack auf die diesjährigen Gewinner der Auszeichnung hat Apple-Music-Chef Oliver Schusser am heutigen Mittwoch mit der Bekanntgabe des von Apple ausgewählten Künstler des Jahres gegeben. Die Auszeichnung, die im vergangenen Jahr an den kanadischen R&B-Sänger „The Weeknd“ gegangen ist, wird in diesem Jahr von dem 1994 geborenen Benito Antonio Martínez Ocasio entgegengenommen, der seine Musik unter dem Künstlernamen „Bad Bunny“ veröffentlicht.

Meistgestreamtes Album auf Apple Music

Das Album „Un Verano Sin Ti“, das sechste Studioprojekt des Musikers in den vergangenen vier Jahren, ist das im zurückliegenden Jahr meistgestreamte auf Apple Music und gleichzeitig das populärste Latin-Album aller Zeiten.

Ein Ziehsohn Apples

Unklar ist, wie viel Einfluss Apple auf den massiven Erfolg des Musikers hatte. Im Jahr 2018 machte der Konzern den Künstler zu einem sogenannten #UpNext-Künstler, der von Apple besonders beworben wurde und entsprechend auch in vielen Playlisten des Konzerns aufgetaucht sein wird. Ein Jahr zuvor moderierte der Künstler zudem die erste spanische Sendung auf Apples Beats 1 Radio.

Warum sich Apple in diesem Jahr dafür entschieden hat den wichtigsten Apple Music Award vor allen anderen bekanntzugeben und nicht gleichzeitig auch die Gewinner in den Kategorien „Bester Newcomer“ und „Bester Songwriter“ oder auch die regionale Auszeichnung „Bester deutscher Künstler“ mitteilt, die im vergangenen Jahr an RIN aka Renato Simunovic ging, ist aktuell unklar.

Im offiziellen Newsroom des Unternehmens wird zur Stunde ausschließlich Benito Antonio Martínez Ocasio berücksichtigt.