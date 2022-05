Ab 17. Mai: Telekom will Prepaid-Tarife umbauen

Dies geht im kleinsten Einsteiger-Tarif, dem MagentaMobil Prepaid S, allerdings mit einer satten Preiserhöhung einher. So kostet dieser fortan nicht mehr 2,95 Euro sondern 4,95, dafür wird der S-Tarif nicht mehr standardmäßig ohne Datenvolumen bzw. nur mit optional zubuchbaren DayFlats angeboten, sondern beinhaltet ab kommender Woche standardmäßig 500 Megabyte an Daten.

Die Deutsche Telekom hat Umbauten in ihrem Prepaid-Portfolio angekündigt und will die vier derzeit verfügbaren „MagentaMobil Prepaid“-Tarife mit begrenztem Datenvolumen bereits in der kommenden Woche aufwerten und attraktiver machen. An dem Flat-Tarif, MagentaMobil Prepaid Max, der für 99,95 Euro im vierwöchigen Abrechnungszeitraum das Surfen ohne Datenbegrenzung zulässt, wird sich hingegen nichts ändern.

