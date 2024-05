75 Jahre Grundgesetz: Auch als iPhone-App verfügbar

Heute vor 75 Jahren, am 23. Mai 1949, hat der Parlamentarische Rat in Bonn das Grundgesetz beschlossen und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit war das Fundament für die Bundesrepublik Deutschland gelegt, die sich einen Aufbruch in Demokratie, Frieden und Freiheit auf die Fahne geschrieben hatte.

Aus Anlass des 75-jährigen Verfassungsjubiläums (in Ostdeutschland hielt das Grundgesetz natürlich erst vor etwa 34 Jahren Einzug) hat Bundespräsident Steinmeier heute einen Staatsakt in Berlin angeordnet. Sichert das Grundgesetz doch nun schon seit einem Dreivierteljahrhundert die Grundrechte, die Gewaltenteilung und den föderalen Staatsaufbau.

Seit 10 Jahren als App, seit 10 Tagen mit Dunkelmodus

Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass, um auf die kostenfreie iPhone-Applikation der Bundeszentrale für politische Bildung aufmerksam zu machen, die nun schon seit über zehn Jahren zum Download im App Store bereitsteht.

Erst in der vergangenen Woche aktualisiert, und seitdem auch mit einem augenschonenden Dunkelmodus verfügbar, bietet die Anwendung den Zugriff auf den aktuellen Grundgesetztext und gestattet Anwendern, persönliche Markierungen vorzunehmen und sich wichtige Artikel zu speichern.

Jeder der 14 Abschnitte des Grundgesetzes wird durch einen kurzen Introtext eingeleitet, der die wichtigsten Bestimmungen und deren Bedeutung in verständlicher Weise zusammenfasst. Dies soll Nutzern einen schnellen Überblick über die wesentlichen Inhalte und deren Anwendung im deutschen Rechtssystem verschaffen.

Begleitet wird das Grundgesetz in der App von einem Lexikon, das Begriffe wie Abberufbarkeit, Akklamation oder Panaschieren erklärt.

Alternativ als PDF und Gratis-Buch

Alternativ bietet die Bundeszentrale für politische Bildung das Grundgesetz auch als PDF-Download an. Zudem steht ein PDF-Speicher für alle Anwender zur Verfügung, die über die gedruckte Version des Grundgesetzes verfügen. Dieses kann bei der Bundeszentrale für politische Bildung ebenfalls kostenlos geordert werden.