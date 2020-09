666 Euro: iPhone 11 fällt auf neuen Tiefstpreis

Wenige Tage vor der Präsentation der nächsten iPhone-Generation, die in diesem Jahr am 13. Oktober erwartet wird, ist das iPhone 11 so günstig wie noch nie zu haben.

Preisverlauf des iPhone 11 seit Marktstart

Von den nicht immer koscheren Ebay-Angeboten abgesehen, die das iPhone 11 aktuell sogar für 650 Euro anbieten, listet der Online-Händler Amazon das aktuelle iPhone 11 in Schwarz mit 64GB Speicher für nur noch 666 Euro und damit so günstig wie noch nie. Neu, mit Verkauf und Versand durch Amazon.

Apples offizieller Preis für das 64GB-Modell liegt bei 778,85 Euro. Das Modell mit 128GB Speicher trägt eine unverbindliche Preisempfehlung von 827,55 Euro, das mit 256GB eine von 944,55 Euro.

Produkthinweis Apple iPhone 11 (64 Gb) - Schwarz 666 EUR 778,85 EUR

Mit der Start des iPhone 12 ist davon auszugehen, dass Apple den offiziellen Verkauf des iPhone 11 einstellen wird, das Gerät, so wie das iPhone XS aktuell, jedoch weiter bei autorisierten Händlern erhältlich sein wird.

iPhone SE 2020 hält die UVP

Das im April 2020 neu vorgestellte iPhone SE 2020, das wie das iPhone 11 ebenfalls mit einem A13-Chips ausgestattet ist, ist von Apple mit einem Verkaufspreis von 466,90 Euro versehen und hält diesen auch im Handel weitestgehend. Bei Amazon kostet das kleine 64GB-Modell des iPhone SE 2020 aktuell 436,42 Euro, liegt also nur 30 Euro unter seinem UVP.

Produkthinweis Neu Apple iPhone SE (64 GB) - Schwarz 436,42 EUR 466,90 EUR

Wir bereits die erste Generation des iPhone SE dürfte auch das iPhone SE 2020 wieder über mehrere Jahre hindurch direkt von Apple verkauft werden. Gravierende Preisanpassungen scheinen bis auf Weiteres also recht unwahrscheinlich.

Auch iPhone 11 Pro günstiger

Das iPhone 11 Pro, das von Apple immer noch zu Preisen ab 1.120 Euro angeboten wird, liegt bei Amazon ab 927,06 Euro in der Auslage. Die große Pro Max-Variante des iPhone 11 Pro kostet aktuell nur noch 1.000 statt der von Apple veranschlagten 1.217,50 Euro.